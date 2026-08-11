Baka András beszédének szöveges tudósítása itt olvasható, alább pedig visszanézheti:
Itt megnézheti az új köztársasági elnök parlamenti beszédét – videó
Az Országgyűlés kedd kora délután – kétharmados többséggel, első körben – választotta meg Baka Andrást köztársasági elnöknek. A megválasztott köztársasági elnök a parlamentben mondott ünnepi beszédében elkerülhetetlennek nevezte a szembenézést, mint fogalmazott „tudnunk, értenünk kell, hogy hogyan jutottunk idáig”.
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Tisza-kormány: megszavazták az új köztársasági elnököt, Mészáros Lőrinc cégét kizárták az uniós pénzekből
Kedden új köztársasági elnököt választott az Országgyűlés a kétnapos rendkívüli ülés zárásaként: Baka András, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke most már hivatalosan is államfő. A délelőtt a zárószavazásokkal telt: a Ház elfogadta többek között az egészségügyi adatkezelési csomagot, a köznevelési törvénymódosítást, a közpénzügyi reformokhoz kapcsolódó államháztartási szabályokat, a 2026-os költségvetés módosítását és a rendészeti feladatellátás átalakítását. Ezt követően indult a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló javaslat rendkívüli eljárásrendben zajló vitája. Közben két nagy uniós forrásokat érintő hír is érkezett: az MFB átláthatósági okokból kizárta az OPUS TITÁSZ-t az uniós hálózatfejlesztési pályázatokból, csütörtökön pedig az Alkotmánybíróság tárgyalja a Fidesz–KDNP indítványát, amely a forrásokhoz való hozzáférést biztosító reformcsomag kulcstörvényét támadja. Percről percre tudósítunk a keddi fejleményekről.
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