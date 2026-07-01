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Magas feszültségű elektromos áram szállítására szolgáló vezeték.
Nyitókép: Pixababay

Az egekben az áramfogyasztás

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kedden is meghaladta a korábbi abszolút nyári csúcsot az áramfogyasztás, de a hétfői rekordértéket nem érte el.

Kedden is meghaladta a hazai áramfogyasztás a 2024-es nyári rekordot, de a hétfőn mért abszolút nyári csúcsot nem érte el – derül ki a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. adataiból.

A Mavir az MTI megkeresésére szerdán közölte: kedden az esti csúcsidőben, a 19 óra körüli negyedórában 7352 megawatt (MW) bruttó rendszerterhelési értéket regisztráltak, ami 136 MW-al kisebb a hétfői, valaha mért legnagyobb, 7488 MW-os nyári csúcsnál.

Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 MW volt.

A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot.

A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén január 13-án regisztrálták, akkor a villamosenergia-rendszer terhelése elérte a 8182 MW-ot.

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