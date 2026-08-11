ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.31
usd:
316.47
bux:
149903.82
2026. augusztus 12. szerda Klára
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fekete keretes szemüveg egy asztalon
Nyitókép: Pixabay

Rasszista lejáratókampány vagy egyszerű plágium? Döntse el!

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Törölte könyvpromóciós turnéját az a cambridge-i professzor, aki plágiumügye és egyéb lódításai miatt lemondásra kényszerült. A briteknél az ügy a „kultúrháború” példájává vált. Az oktató szerint a bőrszíne miatt szálltak rá, a jobboldali média szerint az egyetem viszont épp ezért kivételezett vele és nem világította át.

37 évesen Jason Arday szociológiaoktató volt a Cambridge-i Egyetem legfiatalabb fekete professzora, akit a diverzitás-politika sikersztorijaként próbáltak beállítani. A történetét tovább polírozták az olyan állítások, hogy csak 18 éves korában tanult meg olvasni vagy hogy hat nap alatt futott le 600 mérföldet, és így, egyedül gyűjtött össze öt és félmillió fontot egy jótékonysági szervezetnek.

Ám, azután, hogy a The Telegraph nevű konzervatív lap elkezdte ellenőrizni állításait, a kártyavár összeomlott és Arday – múlt heti lemondása után – most törölte memoárja bemutató turnéját. Ezzel lehet, hogy jót tett magának. Az újság ugyanis azt is kiderítette, hogy önéletrajzában állította, hogy egy soha ki nem adott könyvet publikált – ami ebből igaz volt, hogy a kiadó beszállt a projektbe, de később elállt tőle.

Azt, hogy a Telegraph nemcsak a fairness jegyében kezdett el kutakodni az oktató után, nehéz lenne letagadnia: a lap rendszeresen bírálja az úgynevezett DEI, azaz diverzitás, egyenlőség, inkluzivitás politikát, amely a kritikusok szerint előnyben részesíti a „megfelelő” identitás-beli jellemzőkkel rendelkezőket akiket nem a szakértelem és rátermettség alapján helyeznek pozícióba. Eme jellemzők lehetnek az illető neme, bőrszíne, szexuális orientáltsága – miközben a DEI komplett, jól fizető munkaköröket hozott létre.

Arday professzor a baloldali média és kommentátorok szerint áldozat és akkora figyelem irányult rá, amit nem kapott volna meg, ha más a bőrszíne. A rendőrség egy ponton leállította az utána nyomozó újságírót. A konzervatív lapok szerint Ardayt a diverzitás-politika reklámarcává akarták tenni..

A Telegraph kutakodása nyomán napvilágra került Arday egyetemi szakdolgozata, amelyben több, mint 100 passzus kísértetiesen hasonlít egy másik diák diplomamunkájára. Majd az, hogy több egyetem cáfolta az állítását, hogy vendégprofesszor lett volna náluk. Arday állítja: csak 11 éves korában tanult meg beszélni, az írást pedig már 18 évesen sajátította el – ezt állítólagos autizmusával magyarázta. További állítása volt, hogy 30 nap alatt 35 maratont futott le. Így állt össze a narratíva, hogy „eltökéltsége és szorgalma, hátrányos helyzete ellenére és a széllel szemben is sikerre vitte”.

Ezen kapva kapott a kiválasztásáért és kinevezéséért felelős Cambridge-i testület – miközben a bizottságban két olyan külsős tag foglalt helyet, akik a „fehérek átneveléséről” és az brit és amerikai egyetemeken tapasztalható „neoliberális fehérségről” értekeztek. Maga Arday úgy mondott le a múlt héten, hogy nem ismert el semmit, és közölte: a szűnni nem akaró vizsgálódás miatt távozik a posztjáról. Előtte azzal védekezett a plágiumvádakkal szemben, hogy az autizmusa és a fejlődési zavarai miatt az agya elsősorban utánzással dolgozza fel a nyelvet. Azaz, a szövegmásolás nem csalás, hanem egy tudatalatti, a neurondiverzitásából fakadó túlélési mechanizmus. Az egyetem a sokasodó vádak nyomán végül vizsgálatot indított, miközben egyes diákok panaszt emeltek, azzal, hogy oktatójuk személye leértékelhette az egyetemi munkájukat.

A progresszív brit baloldalon azonban még mindig vannak, akik harcosan védik, azt állítva: kettős mércét alkalmaztak ellene, besározták és hogy az egész arra volt jó, hogy elvegyék a kisebbségekhez tartozók egyetemi oktatói ambícióit.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Rasszista lejáratókampány vagy egyszerű plágium? Döntse el!

rasszizmus

plágium

cambridge

jason arday

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baka András államfő beszélt a parlamentben megválasztása után

Baka András államfő beszélt a parlamentben megválasztása után

„Pártpolitikai semlegesség, de semmiképp sem értéksemlegesség” – mondta szerepéről a megválasztott köztársasági elnök, a korábbi Legfelsőbb Bíróság exelnöke a parlamentben, miután a képviselők első körben, kétharmados többséggel mondtak igent rá. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
 

Itt megnézheti az új köztársasági elnök parlamenti beszédét – videó

Megválasztották – Baka András a következő köztársasági elnök

Bóka János: a Fidesznek van terve Baka András elnökségére

Ezért vonult el Tatára a Fidesz, miközben zajlott a köztársasági elnök megválasztása – videó

VIDEÓ
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
Elapadó folyók, aszályos földek: honnan lesz újra vizünk? Bíró Tibor, Inforádió, Aréna
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.12. szerda, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kivártak a piacok a kulcsfontosságú adat előtt, gyenge napot zárt Amerika

Kivártak a piacok a kulcsfontosságú adat előtt, gyenge napot zárt Amerika

Nagyjából stagnáltak a hétfői kereskedésben a vezető európai és amerikai részvényindexek, a befektetők újabb impulzusokra várnak. Témákból pedig van bőven, a befektetők a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság, a magasabb olajárak és az inflációs kockázatok mellett már a szerdai amerikai inflációs adatra figyelnek, ami érdemben befolyásolhatja az amerikai jegybank kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat. Kedden vegyesen alakult az ázsiai részvénypiacok mozgása, a dél-koreai tőzsde erősödött, a kínai részvénypiacok viszont estek. Az európai és az amerikai tőzsdéken kis elmozdulásokkal zajlott a kereskedés (az európai indexek enyhe emelkedéssel, az amerikaiak minimális csökkenéssel zárták a napot), de az iráni háborúról érkező rossz hírek miatt nem tud javulni a piaci hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási eredmény az Eb-n: aranyérmes a kalapácsvető Halász Bence!

Óriási eredmény az Eb-n: aranyérmes a kalapácsvető Halász Bence!

Halász Bence messze túldobta a riválisokat, a magyar atlétika 19. Eb-aranyát szerezve meg a birminghami viadalon.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers scramble for survivors with 180 dead in Colombia earthquake

Rescuers scramble for survivors with 180 dead in Colombia earthquake

Colombia experienced a number of aftershocks on Tuesday, as efforts continued to free survivors trapped in rubble and buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 11. 18:06
Rekordszámú migráns tartózkodott a brit partra átjutó „megacsónakon”
2026. augusztus 11. 10:06
Megugrott a kolumbiai földrengés áldozatainak száma – ömlenek a drámai videók
×
×