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Erling Haaland, a Manchester City játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokág Chelsea-Manchester City mérkõzésén a londoni Stamford Bridge Stadionban 2024. augusztus 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Haaland legnagyobb erénye miatt nem lehet a City kapitánya

Infostart / MTI

A góljai miatt nem a norvég Erling Haaland lesz a Manchester City labdarúgócsapatának kapitánya.

A City új vezetőedzője, Enzo Maresca a csapat ázsiai túráján elárulta: ragaszkodik hozzá, hogy a szerzett gólokat követően a csapatkapitány ne ünnepeljen, hanem menjen oda hozzá a pálya szélére további taktikai utasításokért. Mint kifejtette, bár csak két-három percük van ilyenkor, de mindig van mit megbeszélni és változtatni.

Mivel Haaland szerzi a manchesteri csapat találatainak többségét, az olasz tréner nem tartja jó ötletnek, hogy a csatár töltse be a Bernardo Silva távozásával megüresedett kapitányi posztot.

„Ha Erling lenne a csapatkapitány, bajban lennénk. Ha gólt szerez, ünnepeljen csak nyugodtan”

– fűzte hozzá.

Haaland az előző idényben 52 mérkőzésen 38 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott klubcsapatában, a nyári világbajnokságon pedig hét találattal zárt.

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