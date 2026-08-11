Haaland legnagyobb erénye miatt nem lehet a City kapitánya

A City új vezetőedzője, Enzo Maresca a csapat ázsiai túráján elárulta: ragaszkodik hozzá, hogy a szerzett gólokat követően a csapatkapitány ne ünnepeljen, hanem menjen oda hozzá a pálya szélére további taktikai utasításokért. Mint kifejtette, bár csak két-három percük van ilyenkor, de mindig van mit megbeszélni és változtatni.

Mivel Haaland szerzi a manchesteri csapat találatainak többségét, az olasz tréner nem tartja jó ötletnek, hogy a csatár töltse be a Bernardo Silva távozásával megüresedett kapitányi posztot.

„Ha Erling lenne a csapatkapitány, bajban lennénk. Ha gólt szerez, ünnepeljen csak nyugodtan”

– fűzte hozzá.

Haaland az előző idényben 52 mérkőzésen 38 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott klubcsapatában, a nyári világbajnokságon pedig hét találattal zárt.