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4iG: megérkezett a német szövetségi versenyhivatal jóváhagyása

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A német versenyhatóság jóváhagyta a cseh CSG Defence közvetett részesedésszerzését a Rába Nyrt.-ben és a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben – közölte a 4iG Nyrt. kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A 4iG Nyrt. és a cseh CSG védelmiipari cég stratégiai együttműködésének részét képező, márciusban bejelentett tranzakciók zárásához még szükséges az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal és más hatóságok jóváhagyása is – írták.

A márciusi megállapodások alapján a CSG leányvállalata, a CSG Defence 49 százalékos tulajdonrészt szerez a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) projektvállalata, és ezzel a cseh cég csaknem 37 százalékos közvetett tulajdonrészhez jut a Rába Járműipari Holdingban.

A másik tranzakció alapján a CSG 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT leányvállalatában, az osztrák központú, 160 éves múltra visszatekintő, aknavetőgránátokat gyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben, úgy, hogy a HDS többségi, 51 százalékos tulajdona és irányítása továbbra is magyar kézben marad.

A Német Szövetségi Kartellhivatal a jóváhagyásról szóló közleményében idézi Andreas Mundtot, a hivatal elnökét, aki kiemelte, hogy a CSG és a két céltársaság termékportfóliói alig fedik, sokkal inkább kiegészítik egymást. Bár az összefonódás - például a járműgyártásban - szinergiákat teremthet, az erős versenytársak jelenléte miatt nem vet fel versenyjogi aggályokat. Éppen ellenkezőleg: az összefonódás akár élénkítheti is a versenyt – tájékoztatott a 4iG.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik. Az elmúlt egy évben az ára 1600 és 4965 forint között mozgott, kedden 1707 forinton zárt.

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Kezdőlap    Gazdaság    4iG: megérkezett a német szövetségi versenyhivatal jóváhagyása

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