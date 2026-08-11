Szabó-Feltóthy Eszter és Milák Kristóf is döntőzött, de lemaradtak a dobogóról

A 24 éves magyar versenyezőnő a hétfői előfutamból, majd a középdöntőből is a hatodik helyen jutott tovább, ezzel felnőtt pályafutása negyedik Eb-döntőjére készülhetett.

Szabó-Feltóthy Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnökének saját hatáskörben tett előterjesztésével vehet részt az Európa-bajnokságon, mivel nem úszta meg a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott szintet, noha az idei európai rangsorban a negyedik helyen áll.

A magyar úszó hatodikként fordult féltávnál, két tizeddel volt gyorsabb, mint a középdöntőben. A hajrában sem tudott már előre lépni, így 2:09.96 perccel hatodikként csapott célba. A számot a brit Katie Shanahan nyerte 2:06.13 perccel.

„Jó szezonom volt, sokszor úsztam nagyon jól, de ennyi év után már azt is szeretném, hogy tényező legyek. Egy picit kell jobb, hogy legyen meg végre ez az áttörés, esetleg egyéni csúcsot úszni egy döntőben. Tovább kell fejlődnöm, és végre meglepetést okozni” – mondta a vegyes zónában Szabó-Feltóthy.

Eredmények:

női 200 m hát,

Európa-bajnok: Katie Shanahan (Nagy-Britannia) 2:06.13 perc

2. Camila Rodrigues Rebelo (Portugália) 2:07.62

3. Pauline Mahieu (Franciaország) 2:08.63

...6. SZABÓ-FELTÓTHY ESZTER 2:09.96

A kétszeres olimpiai bajnok (200 és 100 méter pillangó) Milák Kristóf a hétfői középdöntőből saját országos csúcsát tovább javítva, 22.75 másodperccel, holtversenyben hetedikként jutott tovább a fináléba, amelynek nagy esélyese az orosz Jegor Kornyejev volt, aki egyetlen tizeddel maradt el az ukrán Andrij Govorov 22.27-es világrekordjától.

A 26 éves Milák a 8-as pályán ezúttal nem tudott tovább javítani magyar rekordján, de a mezőnyben így is előre lépett, 22.84 másodperccel holtversenyben hatodik lett. A számot Kornyejev nyert 22.52-vel, mindössze két századdal előzte meg a hazai közönségkedvenc Maxime Grousset-t.

Eredmények

férfi 50 m pillangó,