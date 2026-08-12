Új megjelenést kap a Google kereső, lényeges változások jönnek

Megújul a Google kereső kezdőlapja azoknál, akik nincsenek belépve a fiókjukba – írja a Search Engine Watch híradása nyomán a hvg.hu.

A szakoldal szerint a jelenleg tesztelés alatt álló, megújított felületen saját gombot kap a Google képgeneráló és fájlelemző eszköze is, sőt, egy „Brainstorm” nevű funkció is megjelenik a jól ismert „Jó napom van” gomb szomszédságában.

A szakértők több böngészőben is képesek voltak előcsalogatni a felújított keresőfelületet, bár laikusoknak ez nem feltétlenül fog sikerülni. Az újítás igazi érdekessége viszont az, hogy az egyes AI-funkciók használatához nincs szükség a bejelentkezésre, mindhárom eszköz működik belépés nélkül is.

Az Ask about files, ahogy a neve is sugallja, a fájlkezelésben, rendszerezésben, összefoglalásban, elemzésben, kimutatásokban segít maj,

a Brainstorm az ötleteléshez lehet egy hasznos eszköz,

míg a Képgeneráló funkció a Nano Banana nevű eszközt nyitja meg – ez az egyetlen, amihez bejelentkezésre lesz majd szükség.

A szakportál hozzáteszi: bejelentkezés után mind a három gomb eltűnik a kezdőfelületről, csak a már megszokott „Jó napom van” gomb és a „Google-keresés” marad meg.