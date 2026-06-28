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Egy férfi vízzel locsolja magát a nyári forróságban.
Nyitókép: Pexels

Az előzetes adatok szerint új napi melegrekord született Magyarországon vasárnap – a nap hírei

InfoRádió

A korábbi bejelentésnek megfelelően hétfőtől otthoni munkavégzést rendel el a közszférában a hőség miatt a kormány. Már csaknem 1.500 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek, továbbra is kutatnak a túlélők után.

A korábbi bejelentésnek megfelelően hétfőtől otthoni munkavégzést rendel el a közszférában a kormány, és erre kér minden munkáltatót – erősítette meg miniszterelnök. Magyar Péter vasárnap délután, közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy hétfőtől tetőzik a hőség, ezért a az állami intézményben dolgozók számára általánossá válik az otthoni munkavégzés, ha annak feltételei adottak.. A kormányfő hasonló ajánlást is megfogalmaz a versenyszféra munkáltatói számára. Magyar Péter emellett ismét azt kéri, hogy lehetőség szerint a szabadtéri munkavégzést halasszák el, ütemezzék át. A hőség kedden tetőzik, a hidegfront várhatóan csütörtökön érkezik.

Az előzetes adatok szerint új napi melegrekord született Magyarországon vasárnap - közölte a Hungaromet. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 Celsius fok volt. Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 Celsius fokot. Szombaton is megdőltek a napi országos és fővárosi melegrekordok, valamint a legmagasabb napi minimum-hőmérsékleti csúcsok is vasárnap hajnalban.

A hőségben a nyári csúcs 90 százalékát elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az elmúlt napokban arra kérte a lakosságot, hogy ahol lehet mérsékelje a felesleges energiafogyasztást.

Felszólítást küldött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumainak a kormányfő, hogy ne nyúljanak hozzá az ott felhalmozott állami vagyonhoz. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmaz: ha bárki ezzel ellentételesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget.

Több üzletember is lemondott egyetemi kuratóriumi tagságáról. Lemondott a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemekért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről az OTP elnöke, Csányi Sándor. Világi Oszkár, a Mol vezérigazgató-helyettese szintén több egyetemi alapítvány kuratóriumából is távozott. Hernádi Zsolthoz hasonlóan távozott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető Maecenas Universitatis Corvini alapítvány kuratóriumi tagjai közül Váradi József, a Wizz Air vezetője is.

A hétvégén tartotta tisztújító kongresszusát a Momentum. A tagok Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének. Az újonnan megválasztott elnök programjában kiemelte: nem elfogadható mostantól az, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke.

Franciaországban az első becslések szerint legalább ezer haláleset tulajdonítható a kánikulának. Az elmúlt három napban ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban. Az Országos Közegészségügyi Szolgálat attól tart, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után.

Vörös riasztást adtak ki a hőség miatt Románia több térségére, egyes autópályákon és országutakon súlykorlátozást vezettek be. A vörös riasztás az ország csaknem felére, 16, főként partiumi és erdélyi megyére érvényes, ott 39-40 Celsius-fokra kell számítani. Románia többi térségében narancssárga és sárga hőségriadó van érvényben hétfő reggelig.

Továbbra is túlélőkért kutatnak a múlt szerdai venezuelai földrengés után. Vasárnap két 11 éves kisfiút emeltek ki a romok alól. A legutóbbi adatok szerint a természeti katasztrófának csaknem 1.500 halálos áldozata van, és több mint 50 ezren eltűntek. 3300 sérültről tudnak. A két nagy földmozgást több mint 300 utórengés követte.

Irán azt állítja, ismét kizárólagos ellenőrzése alatt áll a Hormuzi-szoros az elkövetkező 30 napra. Közben újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton. Donald Trump amerikai elnök ismét Irán elpusztításával fenyegetőzött, mert szerinte Teherán megsértette a tűzszünetet.

Ukrán drónok mértek csapást oroszországi célpontokra vasárnap hajnalban, köztük egy olajfinomítóra a déli Krasznodari határterületen – közölték a helyi hatóságok. A lángra kapott szlavjanszki finomító magánkézben lévő üzem, amelynek napi feldolgozó kapacitása mintegy 100 ezer hordó.

Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért ás jövőjéért - jelentette ki az orosz elnök az Egységes Oroszország kormánypárt kongresszusán. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott: Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből.

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Kezdőlap    Belföld    Az előzetes adatok szerint új napi melegrekord született Magyarországon vasárnap – a nap hírei

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Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
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