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Ismét lőnek az amerikaiak

Infostart / MTI

Újabb légicsapást intézett iráni célpontok ellen az amerikai hadsereg szombaton, válaszul egy, a Hormuzi-szoros térségében közlekedő kereskedelmi hajót ért támadásra.

Az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (CENTCOM) bejelentése szerint a célpontok között voltak az iráni felderítő infrastruktúra elemei, kommunikációs rendszerek, légvédelmi létesítmények, drónraktárak és aknák elhelyezésére szolgáló eszközök.

A közel-keleti térségért felelős katonai irányítási törzs washingtoni idő szerint az esti órákban megjelent közleményében a kereskedelmi hajózás ellen folytatódó iráni agresszióval indokolta a közvetlen válaszcsapást. Előzőleg a panamai zászló alatt, Kiku néven hajózó olajtankert találta el egy Iránból indított drón. A kereskedelmi hajó 2 millió hordó nyersolajat szállított – derül ki a CENTCOM bejelentéséből.

Amerikai tisztségviselők ezzel egy időben arról számoltak be, hogy a szombaton végrehajtott légicsapás erőteljesebb volt, mint a hasonló célú pénteki amerikai művelet. Közölték, hogy a célpontok között olyan légvédelmi állások is voltak, amelyeket az április 7-én hivatalosan életbe lépett tűzszünet idején az iráni hadvezetés újratelepített.

Az Irán közelében állomásozó amerikai egységek pénteken ugyancsak egy kereskedelmi hajó ellen indított iráni dróntámadásra reagáltak katonai erővel, amikor hat vadászrepülőgép 4 célpontot támadott Irán déli, főként partvidéki részén.

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