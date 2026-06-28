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Sorra dőlnek a hőmérsékleti csúcsok és még nincs vége

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Megdőlt a napi országos és fővárosi melegrekord szombaton, valamint a legmagasabb napi minimum-hőmérsékleti rekordok is megdőltek vasárnap hajnalban - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap.

Azt írták: szombaton a budakalászi állomáson 40,0 Celsius fokot mértek, ez új legmagasabb napi országos maximum-hőmérséklet, a korábbi 37,5 Celsius fok volt Örkény állomáson 1994-ben.

Tájékoztattak arról is, hogy Bodán csupán 26,3 Celsius fokig hűlt le a levegő, ez volt a legmagasabb napi minimum-hőmérséklet, ami ugyancsak rekord, az eddigi legmagasabb ilyen értéket, 24,5 Celsius fokot Győr-Likócson 2019-ben mérték.

Budapesten, Újpest állomáson 39,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, ami fővárosi napi maximum-hőmérsékleti rekord, a korábbi 36,5 Celsius fok után, amelyet Budapest Országút állomáson 1935-ben regisztráltak.

Budapest Lágymányoson éjszaka mindössze 24,6 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, a legmagasabb napi minimum-hőmérséklet fővárosi rekordja eddig 24,3 Celsius fok volt, Lágymányoson 2006-ban.

Vasárnap reggel kilenc órára már jóformán mindenhol elérte a hőmérséklet a 30 fokot, kivéve a délnyugati és északkeleti határvidék néhány részét - közölték a kormányzati tájékoztatási honlapon. Az előrejelzések szerint helyenként megjelenhetnek gomolyfelhők, melyekből elvétve egy-egy zápor is kialakulhat, de felfrissülést ez nem hoz. A szél sem erősödik meg. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 35 és 40 fok körül várható.

Ezen a napon eddig 1935-ben, Szerep településen mérték a legmelegebbet, 39,9 fokot. Ez az országos rekord vasárnap várhatóan megdől. A hétfő hajnali órákban 18-22 fokig hűl a levegő - tették hozzá.

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