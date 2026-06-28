ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 28. vasárnap Irén, Levente
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megsemmisült lakóház a venezuelai Catia la Mar tengerparti kikötõvárosban 2026. június 25-én. Venezuelában rendkívüli állapotot hirdettek ki, miután június 24-én este két egymást követõ, 7,2-es és 7,5-ös erõsségû, pusztító földrengés rázta meg az országot, amelynek következtében legkevesebb 164 ember életét vesztette és csaknem ezren megsérültek.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Ronald Pena R

Mellbevágóak számok a földrengés utáni Venezuelában

Infostart / MTI

Hetvenkét órával a venezuelai földrengés után szombaton folytatódott a túlélők felkutatása, a legfrissebb hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófának 1430 halottja van, és több mint 50 ezer az eltűntek száma.

A szerdán az ország északi részét sújtó, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések pusztító tájat hagytak maguk után, számtalan összeomlott épülettel, különösen La Guaira településen, a Karib-tenger partján, a fővárostól, Caracastól mintegy 30 kilométerre.

A halottak száma szombatra 1430-ra emelkedett - jelentette be Jorge Rodriguez, a parlament elnöke, aki 3238 sérültről is beszámolt.

Genfben az ENSZ humanitárius segítségnyújtásért felelős vezetője, Tom Fletcher az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy több mint 50 ezer ember tűnt el. A halálos áldozatok száma ezért várhatóan jelentősen nőni fog.

Eddig 17 országból érkeztek kutató- és mentőcsapatok, hogy segítséget nyújtsanak a túlélők felkutatásában. A caracasi repülőtér egyik kifutópályáját újra megnyitották, és amerikai repülőgépek szállítanak oda humanitárius segélyt - jelentette be szombaton egy magas rangú amerikai tisztviselő. "A Miamiból érkező erőkkel együtt az Egyesült Államok jelenleg mintegy 250 szakosodott polgári mentőt alkalmaz Venezuelában" - közölte az amerikai külügyminisztérium az X közöségi oldalán.

"A polgári védelmi mentőink megérkeztek Venezuelába, hogy segítséget nyújtsanak a mentési műveletekhez" - jelentette be szombaton az X-en Emmanuel Macron francia elnök.

Az ENSZ szombati becslése szerint

a két földrengés mintegy hétmillió embert érintett.

Az okozott károkat mintegy hétmilliárd dollárra, azaz az ország bruttó hazai termékének (GDP) 6 százalékára becsülte szombaton az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP).

A halálos áldozatok között legalább 28 portugál állampolgár vagy portugál származású személy, hét kínai, hat spanyol, két brazil, egy chilei és egy olasz-venezuelai állampolgár szerepel az előzetes hivatalos adatok szerint.

A földrengések egészen Kolumbiáig és Brazíliáig voltak érezhetőek. Szerda óta több mint 300 utórengésről számoltak be. Venezuela ugyan földrengésveszélyes ország, de területén 1997 óta nem regisztráltak nagy erejű földmozgást.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Mellbevágóak számok a földrengés utáni Venezuelában

eltűnt

földrengés

venezuela

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutatás: az elmúlt 15 évben nálunk emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak az EU-ban

Kutatás: az elmúlt 15 évben nálunk emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak az EU-ban
Bár a lakásárak megdrágították a lakhatást, ugyanakkor mivel a magyar emberek döntő többsége saját tulajdonú ingatlanban él, így az áremelkedés sokaknak hozott vagyonfelértékelődést, meggazdagodást – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki új kutatásuk legfontosabb eredményeit ismertette. Pásztor Szabolcs a kormányváltás után arra számít, hogy továbbra is növekszik majd a lakásvagyon és az ingatlanok értéke, a növekedés lendülete azonban szerényebb lehet.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kéréssel fordult a magyarokhoz a kánikulában

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kéréssel fordult a magyarokhoz a kánikulában

Az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma komoly terhet ró a szervezetre és a betegellátásra egyaránt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán ezért azt kérte, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt és halaszthatatlan esetben keressük fel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő jelentés az Egyesült Államok legendás űrközpontjából: ezen a rejtett hibán bukhat el az egész űrverseny

Meglepő jelentés az Egyesült Államok legendás űrközpontjából: ezen a rejtett hibán bukhat el az egész űrverseny

A globális űrgazdaság robbanásszerűen növekszik, azonban a szektor fejlődését egyre inkább gátolja a földi infrastruktúra, különösen az űrkikötők elavultsága.

BBC
Business Sport Travel Science
Families calling out to loved ones trapped in rubble by Venezuela quakes

Families calling out to loved ones trapped in rubble by Venezuela quakes

In La Guaira, desperate families keep vigil at buildings where they fear their relatives are trapped, but face an impossible task to move heavy debris.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 28. 10:58
Ismét lőnek az amerikaiak
2026. június 28. 10:46
Két hétig bujkált a zsiráf, vajon hogy csinálta?
×
×