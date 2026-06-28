Ukrajna fajó pontra csapott oda

"Folytatjuk azokat a műveleteinket, amelyek gyengítik Oroszország képességét a háború folytatására" - írta az államfő a közösségi médiában. A finomítók mintegy 300, illetve 700 kilométerre fekszenek Ukrajna területétől.

Venjaminy Kondratyijev, a Karsznodari terület kormányzója vasárnap a Telegramon azt írta, hogy tűz ütött ki a Szlavjanszk-na-Kubanyiban lévő finomítóban, amelynek következtében egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült a közeli településen.

Ez a finomító magánüzem, amelynek kapacitása napi mintegy százezer hordó.

Az üzem hazai felhasználásra és exportra szánt üzemanyagot állít elő.

❗️After a nighttime massive attack by ??Ukrainian strike UAVs on the oil refinery in ??Slavyansk (Kuban), smoke covered half of Krasnodar Krai. pic.twitter.com/JTh3b80OYD — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) June 28, 2026

A Moszkvától keletre fekvő Jaroszlavli területen a kormányzó azt közölte, a régiót dróncsapás érte, és hogy ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be a fővárosba vezető egyes útvonalakon.

Fotónkon orosz drón látható.