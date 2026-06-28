ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 28. vasárnap Irén, Levente
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által videófelvételrõl készített képen orosz katonák egy Supercam S350-as felderítõ drónt indítanak egy nem nevezett ukrajnai helyszínen 2026. június 25-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Ukrajna fajó pontra csapott oda

Infostart / MTI

Ukrajna vasárnapra virradóra két orosz kőolajfinomító ellen indított támadást a Krasznodari és a Jaroszlavli területen - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Folytatjuk azokat a műveleteinket, amelyek gyengítik Oroszország képességét a háború folytatására" - írta az államfő a közösségi médiában. A finomítók mintegy 300, illetve 700 kilométerre fekszenek Ukrajna területétől.

Venjaminy Kondratyijev, a Karsznodari terület kormányzója vasárnap a Telegramon azt írta, hogy tűz ütött ki a Szlavjanszk-na-Kubanyiban lévő finomítóban, amelynek következtében egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült a közeli településen.

Ez a finomító magánüzem, amelynek kapacitása napi mintegy százezer hordó.

Az üzem hazai felhasználásra és exportra szánt üzemanyagot állít elő.

A Moszkvától keletre fekvő Jaroszlavli területen a kormányzó azt közölte, a régiót dróncsapás érte, és hogy ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be a fővárosba vezető egyes útvonalakon.

Fotónkon orosz drón látható.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna fajó pontra csapott oda

moszkva

ukrajna

olajfinomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kisakkoztuk, milyen meccsek lesznek a „halálágon”, lehet megint argentin–francia döntő

Kisakkoztuk, milyen meccsek lesznek a „halálágon”, lehet megint argentin–francia döntő
A világbajnokság 104 mérkőzéséből lejátszottak 72-t, előttünk van még 32. Valójában most kezdődnek az igazi izgalmak: tulajdonképpen ott tartunk, ahol a 2022-es katari vb rajtja előtt: 32 csapat van még versenyben. Igaz, innentől minden mérkőzésnek jelentősége van, aki vereséget szenved, kiesik. Megnéztük a következő forduló esélyeit és a lehetséges utakat.
Rendkívüli intézkedés Budapesten a hőség miatt

Rendkívüli intézkedés Budapesten a hőség miatt

A rendkívüli hőség miatt a Fővárosi Vízművek Budapesten - az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett - 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Az élő környezetért felelős miniszter pedig a Facebook-oldalán közölte, hogy vízosztást szerveznek Nyíregyházán is.
 

Már könyörögnek Veresegyházon a víz miatt, az embereket mindez nem érdekli

Az apadás utáni következő rettenet is elérte a Balatont

Rendkívüli lépést tett Göd polgármestere a hőség miatt

Kapitány Istvánhoz hasonló kérést fogalmazott meg az egészségügyi miniszter a hőség miatt

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sima lángos ezerkettőért, fagyi hatszázért – Ilyen átlagárakkal számolhatunk a strandokon

Sima lángos ezerkettőért, fagyi hatszázért – Ilyen átlagárakkal számolhatunk a strandokon

Csak kismértékben emelkedtek a hazai fagylalt- és strandételárak az idei szezonra. Egy gombóc fagyi ára átlagban 600 forint körül mozog, míg a sima lángos egyes balatoni helyeken kb. 1200 forintba, a hamburger vagy más „strandételek” pedig 4-5000 forintba kerülnek. A Magyar Street Food Egyesület és a Magyar Cukrász Ipartestület elnökét kérdeztük, milyen árakba futhatunk bele a nyaraláskor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem volt nehéz, de izgalmas se annyira: Russell győzött az Osztrák Nagydíjon

Nem volt nehéz, de izgalmas se annyira: Russell győzött az Osztrák Nagydíjon

A futam kevés izgalmat tartogatott: még a 11-14. kör között csatázott a dobogóért Lewis Hamilton és a végül dobogón végzett Max Verstappen.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelans cling to 'glimmer of hope' as rescue window narrows after deadly twin quakes

Venezuelans cling to 'glimmer of hope' as rescue window narrows after deadly twin quakes

The earthquakes on Wednesday killed at least 1,430 people, and tens of thousands are still believed to be missing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 28. 15:02
Ilyen meleg még sosem volt Németországban
2026. június 28. 14:10
Ezer ember biztosan meghalt a kánikula miatt
×
×