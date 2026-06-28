"Június 24. óta körülbelül ezer a többlethalálozás száma a nem végleges adatok szerint az előző hónapokban rögzített halálesetekhez képest" - közölte a hatóság, amely a halálesetek számának 40 százalékos növekedését állapította meg.

Bár a kormány még nem hozott nyilvánosságra adatokat, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter már szombaton arra figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma "a szokásosnál magasabb".

Párizs, 2026. június 27. A párizsi Place des Vosges tér szökõkútjának a vizében hûsölnek emberek a Franciaország nagy részét uraló hõhullám idején, 2026. június 27-én. Franciaországban számos szabadtéri sport-, kulturális és zenei program megtartását mondták le a szervezõk, köztük több nagyvárosi tömegrendezvényt. MTI/AP/Aurelien Morissard

Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után, amelyet már most intenzívebbnek tartanak, mint a 2003-ast, amelyben 15 ezren vesztették életüket.

Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség késleltetett hatása az emberi szervezetre nagy terhet ró a kórházakra, és jelentős többlethalálozásra lehet számítani.