Hétfőn nem kell bemenni dolgozni

A kormányfő közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint az intézkedés célja az extrém hőhullám okozta egészségügyi kockázatok csökkentése.

A kormány emellett arra buzdítja a versenyszféra munkáltatóit is, hogy – ahol a tevékenységi kör lehetővé teszi – szintén biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét munkavállalóik számára.

A miniszterelnök közleményében emellett javasolta a szabadtéri munkavégzés elhalasztását is a hőmérsékleti csúcsok idejére, figyelembe véve az extrém forróság jelentette fokozott.