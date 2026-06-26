Még pár nap, és átalakul a budapesti éjszakai tömegközlekedés

Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja, hogy olyan éjszakai közlekedési hálózat álljon az ügyfelek rendelkezésére, amely lépést tart a főváros és az agglomeráció életével, és éjjel is igazi alternatívát nyújt az egyéni közlekedéssel szemben.

A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok.

A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak.

A BKK közlése szerint kényelmesebben érhetik el úti céljukat például a kőbányai Kápolna térnél, Káposztásmegyeren, a kispesti Ady Endre út, a XVIII. kerületi Barta Lajos utca térségében, az Egressy út és a Budafoki út környékén, vagy éppen a III. kerületi Harsánylejtőn és XI. kerületi Kőérberek-Tóvárosban lakók is.

A július elején induló új rendszer egyik alapelve, hogy egy, a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást – írta a Budapesti Közlekedési Központ.

Több új, közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket nemcsak a belvárossal, hanem egymással is, számos esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve.

Júliustól például könnyebben lehet majd éjszaka eljutni Soroksárra (a belvárost közvetlenül elérő új 966-os busszal), Rákospalota-Újfalu térségébe (a nappali 5-ös busz útvonalát követő új éjszakai 905-ös járattal), vagy Rákosszentmihályra, Budafok, Budatétény és Nagytétény kertvárosi részeibe is (az ezeket a belvároson és az Egressy úton át összekötő új 941-es éjszakai busszal).

A közlemény szerint a belváros és az Örs vezér tere között - a Füredi utcai lakótelep érintésével - éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégente pedig a 972-es troli is az ügyfelek rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között. Több vonalon csökken majd az utazási idő, például a XVI. és a XVII. kerületbe, valamint Pécelre is gyorsabb lesz eljutni (908-as, 931-es, 969-es és 997-es járatok a Kerepesi úton közlekednek), a Deák Ferenc tér és a Svábhegy között (910-es busz) pedig 10 perccel gyorsabban lehet majd utazni – jelezte a BKK.

A központ felhívta a figyelmet az agglomerációt érintő változásokra is: a pesti belvárosig közlekedik majd a 992-es busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait a pesti belváros és a Széll Kálmán tér érintésével egészen Törökbálintig közlekedő 922-es, 922B és 988-as járatok biztosítják. Szentendre felé is javul a közlekedés, a 943-as busz első járata szintén a belvárosból indul majd, a solymáriak sűrűbb eljutási lehetőségét pedig a Hűvösvölgyből óránként induló és Solymár vasútállomást is elérő 964-es járat biztosítja, de jelentősen javul Szigetszentmiklós és Gyál elérése is július 1-től – ismertették.