ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.64
usd:
310.52
bux:
139790.13
2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés: összehangoltabb, sűrűbb járatok, és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Még pár nap, és átalakul a budapesti éjszakai tömegközlekedés

Infostart / MTI

A BKK közlése szerint a fejlesztés célja, hogy olyan éjszakai közlekedési hálózat álljon az ügyfelek rendelkezésére, amely lépést tart a főváros és az agglomeráció életével, és éjjel is igazi alternatívát nyújt az egyéni közlekedéssel szemben.

Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja, hogy olyan éjszakai közlekedési hálózat álljon az ügyfelek rendelkezésére, amely lépést tart a főváros és az agglomeráció életével, és éjjel is igazi alternatívát nyújt az egyéni közlekedéssel szemben.

A legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd a járatok.

A sűrűbben lakott területeken az éjszakai megállók elérhetősége hasonló lesz a nappalihoz, vagyis a főváros több pontján 500 méteren belül elérhetővé válik valamelyik olyan megálló, ahol éjszakai járatok is megállnak.

A BKK közlése szerint kényelmesebben érhetik el úti céljukat például a kőbányai Kápolna térnél, Káposztásmegyeren, a kispesti Ady Endre út, a XVIII. kerületi Barta Lajos utca térségében, az Egressy út és a Budafoki út környékén, vagy éppen a III. kerületi Harsánylejtőn és XI. kerületi Kőérberek-Tóvárosban lakók is.

A július elején induló új rendszer egyik alapelve, hogy egy, a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást – írta a Budapesti Közlekedési Központ.

Több új, közvetlen járat kapcsolja majd össze a külső kerületeket nemcsak a belvárossal, hanem egymással is, számos esetben átszállás nélküli kapcsolatot teremtve.

Júliustól például könnyebben lehet majd éjszaka eljutni Soroksárra (a belvárost közvetlenül elérő új 966-os busszal), Rákospalota-Újfalu térségébe (a nappali 5-ös busz útvonalát követő új éjszakai 905-ös járattal), vagy Rákosszentmihályra, Budafok, Budatétény és Nagytétény kertvárosi részeibe is (az ezeket a belvároson és az Egressy úton át összekötő új 941-es éjszakai busszal).

A közlemény szerint a belváros és az Örs vezér tere között - a Füredi utcai lakótelep érintésével - éjszakai trolijárat indul 980-as jelzéssel, hétvégente pedig a 972-es troli is az ügyfelek rendelkezésére áll a Deák Ferenc tér és az Orczy tér között. Több vonalon csökken majd az utazási idő, például a XVI. és a XVII. kerületbe, valamint Pécelre is gyorsabb lesz eljutni (908-as, 931-es, 969-es és 997-es járatok a Kerepesi úton közlekednek), a Deák Ferenc tér és a Svábhegy között (910-es busz) pedig 10 perccel gyorsabban lehet majd utazni – jelezte a BKK.

A központ felhívta a figyelmet az agglomerációt érintő változásokra is: a pesti belvárosig közlekedik majd a 992-es busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait a pesti belváros és a Széll Kálmán tér érintésével egészen Törökbálintig közlekedő 922-es, 922B és 988-as járatok biztosítják. Szentendre felé is javul a közlekedés, a 943-as busz első járata szintén a belvárosból indul majd, a solymáriak sűrűbb eljutási lehetőségét pedig a Hűvösvölgyből óránként induló és Solymár vasútállomást is elérő 964-es járat biztosítja, de jelentősen javul Szigetszentmiklós és Gyál elérése is július 1-től – ismertették.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Még pár nap, és átalakul a budapesti éjszakai tömegközlekedés

budapest

közlekedés

bkk

átalakulás

július

éjszakai járat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

2026-ban csökkenő, 2027-ben stagnáló globális növekedés várható a világgazdaságban az OECD előrejelezése szerint A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss prognózisáról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
 

Csehország a belső égésű motorok uniós betiltásának teljes eltörléséért küzd

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A végére ismét elromlott a hangulat az amerikai tőzsdéken

A végére ismét elromlott a hangulat az amerikai tőzsdéken

Az ázsiai tőzsdéken pénteken jelentős esés bontakozott ki, élén a dél-koreai és japán részvénypiaccal, a befektetők profitot realizáltak a hét korábbi, mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai ralija után. A hangulatot rontotta, hogy az Apple áremelést jelentett be a memóriachipek drágulása miatt, ami ismét felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az AI-fejlesztések növekvő költségei visszafoghatják a technológiai szektor növekedését és nyereségességét. Ennek hatására a technológiai részvények világszerte nyomás alá kerültek. A kereskedés második felére ugyan sikerült visszanyerniük a lendületet az amerikai részvényeknek, de az utolsó órában el is veszítették.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen megbénulhat a főváros szombaton: nem várt lezárásokra és korlátozásokra figyelmeztetnek

Teljesen megbénulhat a főváros szombaton: nem várt lezárásokra és korlátozásokra figyelmeztetnek

A Budapest Pride felvonulás miatt szombaton forgalomkorlátozásra kell készülni a fővárosban.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers 'pulling people out with their bare hands' as Venezuela earthquakes kill 920

Rescuers 'pulling people out with their bare hands' as Venezuela earthquakes kill 920

International rescue teams are on the ground helping to search for survivors, with one video showing children being saved from a damaged building.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 21:42
Halálos baleset Budapesten – fotók
2026. június 26. 20:55
A hőség ezt hozta ki a budapestiekből – fotók
×
×