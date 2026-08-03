Ezeken a településeken részleges áramszünet várható

A szárazság és a fokozódó kánikula több hazai településen már vízhiányt eredményezett, most pedig az MVM hivatalos oldalán arról számolnak be, hogy több nagyobb városban és kisebb falvakban, községekben ma, illetve a hét többi napján áramszünet lesz. Erről a blikk.hu számolt be.

Mutatjuk az érintett településeket, illetve azt, hogy milyen időintervallumban kell ma áramkimaradásra számítani:

Hernád (08:00-17:00)

Solt (07:30 - 15:30)

Pálmonostora (07:30-15:30)

Felgyő (08:00-16:00)

Kevermes (08:00-20:00)

Apátfalva (08:00-16:00)

Baja (08:30-09:30, 16:00-18:00)

Hódmezővásárhely (08:00-16:00)

Balástya (08:00-17:30)

Szeged (08:00-16:30)

Bordány (08:00-16:30)

Forráskút (08:00-16:00)