Vizsgálat a kórházban maradt csecsemők ügyében

Ezt Kátai-Németh Vilmos hétfőn egy Facebook-videójában jelentette be, miután pénteken Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, Buga Lászlóval, az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkárával és Gyurkó Szilviával, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárával ellátogatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba, ahol – mint a videóban elhangzik – kiemelkedően sok kórházban ragadt gyerek van.

A miniszter közlése szerint

országos szinten több mint 320 gyermek rekedt kórházakban, akik átlagban több mint 105 napot töltenek ott.

A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezése mellett az ilyen gyermeket segítő csecsemőringató-programot is kiemelt ügyként kezeli a minisztérium. A programban előzetes képzésen résztvett önkéntesek járnak be rendszeresen a kórházakba ringatni, tologatni a gyerekeket – derül ki a bejegyzésből.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán hétfőn azt írta, a kórházban maradt csecsemők ügye rendkívül összetett kérdés, amelyre csak komplex válasz adható: megelőzésre, összehangolt szakmai munkára, világos felelősségi körökre és határozott cselekvésre van szükség, mivel – mint írta –, egy jól működő szociális és gyermekvédelmi rendszerben ezeknek a helyzeteknek jelentős része megelőzhető lenne.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezeket a gyermekeket nem az egészségügy tartja bent, és nem az egészségügyi rendszer idézi elő a kialakult helyzetet. A kórházak ilyenkor egy átmeneti, biztonságos közeget biztosítanak számukra mindaddig, amíg a megfelelő szociális, gyermekvédelmi vagy családtámogatási megoldás meg nem születik.

A csecsemőringató-programmal kapcsolatban azt írta, a társadalmi felelősségvállalásnak is fontos szerepe van, ugyanakkor az államnak feladata, hogy ehhez biztonságos, átlátható és szakmailag megalapozott kereteket teremtsen.