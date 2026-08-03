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A román haditengerészet irányított robbantással próbálta megrepeszteni a folyómeder nagyobb szikláit Izvoarele településnél 2026. augusztus 3-án, hogy a rendkívül alacsony Duna vizének egy részét a csernavodai atomerõmû felé terelje.
Nyitókép: Andreea Alexandru

Robbantottak a Dunában, hogy hűtővízhez jusson az atomerőmű – képek

Infostart / MTI

Felrobbantott egy sziklát a Duna partján a román hadsereg a folyam vizének elterelése, a cernavodai atomerőmű részleges üzemben tartása érdekében – jelentette be hétfőn Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter.

Az úgynevezett Parjoaia-szikla felrobbantásához 180 kilogramm robbanóanyagot használtak fel az utászok és búvárok. A robbantás egyike azoknak a vízszabályozási műveleteknek, amelyekkel a román hatóságok megpróbálják lassítani a víz áramlását a Bala-ágban, és több vizet terelni a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunába Izvoarele település térségében.

A tárcavezető szerint nem tudni, sikerül-e ezáltal elegendő hűtővizet biztosítani az atomerőmű még üzemben lévő kettes blokkjának működtetéséhez, de ha csak egyetlen nappal sikerül így meghosszabbítani a blokk üzemben tartását, az a beavatkozás költségének háromszorosát hozza vissza Romániának.

Izvoarele, 2026. augusztus 3. A román haditengerészet irányított robbantással próbálta megrepeszteni a folyómeder nagyobb szikláit Izvoarele településnél 2026. augusztus 3-án, hogy a rendkívül alacsony Duna vizének egy részét a csernavodai atomerõmû felé terelje. MTI/AP/Andreea Alexandru
Izvoarele, 2026. augusztus 3. A román haditengerészet irányított robbantással próbálta megrepeszteni a folyómeder nagyobb szikláit Izvoarele településnél 2026. augusztus 3-án, hogy a rendkívül alacsony Duna vizének egy részét a csernavodai atomerõmû felé terelje. MTI/AP/Andreea Alexandru

Hozzátette: a Duna elágazásánál a két ág medre között 4 méteres szintkülönbség van, jelenleg a folyam vizének 85 százaléka kerül a Bala-ágba és alig 15 százléka az Öreg-Dunába. Ezt az arányt próbálják most megváltoztatni a cernavodai atomerőmű jobb vízellátása érdekében. Miruta elmondta: a továbbiakban több kővel megrakott uszályt hoznak a térségbe, amelyek elsüllyesztésével mesterséges víz alatti padkát emelnek a Bala-ág medrében, miközben a másik ágon kotrással és a robbantás során felszabadult szikladarabok kiemelésével segítik a víz áramlását az atomerőmű felé.

Az ügyvivő miniszter szerint a rendkívül alacsony vízszint jelenlegi csökkenési üteme mellett szerdán, vagy legjobb esetben csütörtökön kénytelenek lesznek leállítani az atomerőmű kettes blokkját is, ha a vízszabályozási műveletek nem járnak eredménnyel.

A román kormány pénteken készenléti állapotot hirdetett a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, és 7 millió lejt (485 millió forint) utalt ki azokra a munkálatokra, amelyekkel reményeik szerint a Duna további apadása esetén is a működési szinten tarthatják az erőmű hűtőrendszerét kiszolgáló tározóban a vizet.

Izvoarele, 2026. augusztus 3. A román haditengerészet irányított robbantással próbálta megrepeszteni a folyómeder nagyobb szikláit Izvoarele településnél 2026. augusztus 3-án, hogy a rendkívül alacsony Duna vizének egy részét a csernavodai atomerõmû felé terelje. MTI/AP/Vadim Ghirda
Izvoarele, 2026. augusztus 3. A román haditengerészet irányított robbantással próbálta megrepeszteni a folyómeder nagyobb szikláit Izvoarele településnél 2026. augusztus 3-án, hogy a rendkívül alacsony Duna vizének egy részét a csernavodai atomerõmû felé terelje. MTI/AP/Vadim Ghirda

A Duna romániai szakaszának elején, a bánsági Báziásnál hétfőn másodpercenként 1590 köbméter volt a folyam vízhozama, ami alig több mint egyharmada a júliusi 4700 köbméteres átlagnak. A vízügyi szakemberek szerint a következő időszakban naponta 2-3 centiméternyi apadás várható a Duna romániai szakaszán, Cernavoda térségében.

Románia egyetlen, 1400 megawatt beépített teljesítményű atomerőművének első, 700 megawattos blokkját 1996-ban, a második 700 megawattos blokkot pedig 2007-ben helyezték üzembe. A Fekete-tengerhez közeli, Duna-parti Cernavoda mellett lévő atomerőmű két reaktora kanadai Candu technológiával épült, együttesen Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát állítják elő.

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Kezdőlap    Külföld    Robbantottak a Dunában, hogy hűtővízhez jusson az atomerőmű – képek

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