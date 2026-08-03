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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Szelényi Iván

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Életének 88. évében, hosszú betegség után elhunyt Szelényi Iván szociológus, a TÁRKI Zrt. igazgatósági tagja – olvasható a Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt. közösségi oldalán.

Szelényi Iván a Yale Egyetem Szociológiai és Politikatudományi Tanszékének William Graham Sumner professzor emeritusa, a New York University Abu Dhabi Társadalomtudományi Tanszékének alapító dékánja és Max Weber professzor emeritusa, továbbá az American Academy of Arts and Sciences ösztöndíjasa és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.

Ezen kívül a Corvinus Egyetem, a Flinders Egyetem, a Friedrich-Alexander Egyetem, a European University Institute és a Közép-Európai Egyetem díszdoktora volt. Korábban a Magyar Szociológiai Társaság elnöke és az Amerikai Szociológiai Társaság alelnöke is volt – idézik föl a Facebook-bejegyzésben.

A Kaliforniai Egyetem Luckmann Distinguished Teaching díjban részesítette, a magyar állam Széchenyi-díjjal ismerte el munkásságát. Számos, a magyar társadalommal foglalkozó könyvnek volt szerzője/társszerzője, köztük például Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (1979), Városi társadalmi egyenlőtlenségek (1983), Szocialista vállalkozók (1988), Kapitalisták nélküli kapitalizmus (1998) és A kirekesztettség változó formái (2006).

Élete utolsó munkája a TÁRKI kiadásában jelent meg (Mihályi Péter társszerzőségével) két kötetben. Az egyik kötet 18 eredetileg magyar nyelven megjelent tanulmányt és 2 interjút, a másik 12 hosszabb, angol nyelvű tanulmányt gyűjt össze egyetlen könnyen áttekinthető és hivatkozható könyvbe a magyar társadalom utolsó tíz évének alakulásáról – olvasható.

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