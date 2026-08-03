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Autót mos egy nő a kertben.
Nyitókép: Getty Images/AntonioGuillem

Mostantól tilos ezeket csinálni Pécsen

Infostart / MTI

Első fokú vízkorlátozást vezettek be Pécsen, ennek értelmében – egyebek mellett – tilos a medencék töltése, a kertek tömlős locsolása, valamint a gépjárművek mosása a vezetékes ivóvízzel – közölte a baranyai megyeszékhely polgármestere hétfőn az MTI-vel.

Péterffy Attila közleményében azzal indokolta a korlátozást, hogy az ország teljes területén harmadfokú hőségriasztás van érvényben és rendkívüli aszályvédelmi készültség lépett életbe, miközben a felszíni vizek vízállása is kritikusan alacsony.

Augusztus 3-tól, azaz hétfőtől Pécs teljes területén tilos vezetékes ivóvízről a közparkok, kertek, pázsitok locsolása, a medencék töltése, a beton-, az aszfalt-, a díszkő-felületek tisztítása és hűtése, a tömlős autómosás, vezetékes vízről működtetni az automata locsolókat.

A víz közös érték, annak megőrzése minden település közösségének kiemelt feladata – hívta fel a figyelmet a polgármester.

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