Beindult a dominóeffektus Gianni infantino ellen

A döntés hátterében legújabb projektjének – a FIFA-tornák, mindenekelőtt a világbajnokság kereskedelmi jogaihoz kapcsolódó részesedések értékesítésének – csúfos kudarca áll.

A brit sajtó szerint Anglia a walesi szövetség példáját követi, amely elsőként jelentette be, hogy megvonja támogatását Infantinótól.

Éles bírálatok érték Infantinót az elmúlt napokban, miután összeomlott az a terve, hogy magánbefektetőknek értékesítsen részesedést a FIFA-tornákból. A tervet a FIFA hivatalosan is elvetette, a kontinentális és nemzeti szövetségek heves tiltakozását követően.

Az UEFA hivatalos közleményben erősítette meg, hogy tagországai bojkottálnák a jövőbeli világbajnokságokat, amennyiben a projektet nem vonják vissza. Ez a fenyegetés késztette gyors visszakozásra a FIFA-t.

Megfigyelők szerint az ügy súlyosan hátráltathatja Infantino azon törekvéseit, hogy 2027-ben újraválasszák az elnöki posztra.

A The Times arról számolt be, hogy az angol szövetség visszavonja azt a korábbi támogató levelet, amelyben Infantino hivatalban maradása mellett állt ki. A lépés jól mutatja, milyen mértékben rendült meg a bizalom az európai labdarúgás vezető köreiben.

Sokan „dominóeffektus” kezdeteként tekintenek az angol szövetség döntésére; valószínűsíthető, hogy Wales és Anglia példáját más labdarúgó-szervezetek is követik majd, miközben Európa-szerte egyre hangosabbak a követelések Infantino leváltására.

Ahogy arról először a The Telegraph beszámolt, az UEFA egy Infantinónak címzett levélben közölte, hogy „aktívan mérlegeli jogi lépések, választottbírósági eljárás és/vagy szabályozási panaszok (együttesen: eljárások) megindítását a FIFA által javasolt tervvel összefüggésben.

Az UEFA hozzátette: „azonnali intézkedéseket” vár annak érdekében, hogy azonosítsák, felkutassák és megőrizzék azokat a jelen értesítésben leírt dokumentumokat és elektronikusan tárolt információkat, amelyek az érintett vagy a FIFA birtokában, őrizete alatt vagy ellenőrzése alatt állnak.

„E kötelezettségek az érintett vagy szervezete által alkalmazott belső iratmegőrzési szabályzattól függetlenül állnak fenn, és felülírnak minden olyan szokásos dokumentummegsemmisítési vagy -törlési szabályzatot, amely egyébként alkalmazandó lenne.”

A FIFA-elnök jövője immár példátlan bizonytalansággal terhelt szakaszba lépett. Ambiciózus kereskedelmi terve politikai válsággá fajult, amely veszélyezteti pozícióját a világ legnagyobb labdarúgó-szervezetének élén.