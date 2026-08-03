Kiderült, ki lehet a Ferencváros ellenfele

A Trabzonsporral játszhat a Ferencváros a főtábláért a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének utolsó körében, a rájátszásban, amennyiben a népligeti együttes a harmadik fordulóban kiejti a lengyel Górnik Zabrze együttesét.
A rájátszás első meccsén a török gárda lesz a házigazda augusztus 20-án, a visszavágót egy héttel később a Groupama Arénában rendezik.
A Ferencváros már két kört vett sikerrel az El-ben: előbb a Vojvodinát búcsúztatta kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel, majd a Twentét 4-3-as összesítéssel. A Górnik Zabrze elleni első meccset szerdán rendezik és a Ferencváros lesz a házigazda, a visszavágóra jövő héten kerül sor.
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Átfogó ukrán támadás érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: csapás érte Szimferopolt, Kercset és Feodosziját is. Az oroszok Kramatorszk és Szlovjanszk bekerítésén dolgoznak, Kosztyantynivkát pedig szinte teljesen elfoglalták. A háttérben politikai változások zajlanak: a "Hajlandók koalíciója" széteshet, Trump főtárgyalóit pedig lecserélhetik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.