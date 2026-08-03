Kiderült, ki lehet a Ferencváros ellenfele

A rájátszás első meccsén a török gárda lesz a házigazda augusztus 20-án, a visszavágót egy héttel később a Groupama Arénában rendezik.

A Ferencváros már két kört vett sikerrel az El-ben: előbb a Vojvodinát búcsúztatta kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel, majd a Twentét 4-3-as összesítéssel. A Górnik Zabrze elleni első meccset szerdán rendezik és a Ferencváros lesz a házigazda, a visszavágóra jövő héten kerül sor.