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A gyõztes Ferencváros játékosai ünnepelnek a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában játszott Ferencváros - Vojvodina visszavágó mérkõzés után a Groupama Arénában 2026. július 16-án. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így 5-1-es összesítéssel jutott tovább.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Kiderült, ki lehet a Ferencváros ellenfele

Infostart / MTI

A Trabzonsporral játszhat a Ferencváros a főtábláért a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének utolsó körében, a rájátszásban, amennyiben a népligeti együttes a harmadik fordulóban kiejti a lengyel Górnik Zabrze együttesét.

A rájátszás első meccsén a török gárda lesz a házigazda augusztus 20-án, a visszavágót egy héttel később a Groupama Arénában rendezik.

A Ferencváros már két kört vett sikerrel az El-ben: előbb a Vojvodinát búcsúztatta kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel, majd a Twentét 4-3-as összesítéssel. A Górnik Zabrze elleni első meccset szerdán rendezik és a Ferencváros lesz a házigazda, a visszavágóra jövő héten kerül sor.

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