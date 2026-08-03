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Nyitókép: Unsplash

Van, aki túl korán kezdi – gyereksofőr okozott balesetet Budapesten – képek

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A balesetben résztvevő egyik autót egy mindössze tizenhárom éves gyerek vezette, ráadásul mellette egy még fiatalabb ült.

Meghökkentő baleset történt az Ungvár utca és a Csáktornya park kereszteződésében Július 22-én: 13 éves gyermek vezetett egy személygépjárművet, mellette pedig egy még fiatalabb utas ült – írja Facebookon közzétett beszámolójában Zugló Önkormányzati Rendészete.

A városrész rendészei értek elsőként a baleset helyszínére és elsősegélyben részesítettek egy könnyebben megsérült személyt, eközben pedig elkezdték megkeresni a balesetet okozó, majd megszökő gyerekeket. Rövid időn belül meg is találták őket, majd visszakísérték a helyszínre. Az ellátást az OMSZ munkatársai, a helyszínelést a rendőrök folytatták.

A rendészek hozzáteszik: szülőként és rendészeti szakemberként is megkönnyebbülés számukra, hogy nem történt nagyobb szerencsétlenség vagy tragédia..

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Kezdőlap    Belföld    Van, aki túl korán kezdi – gyereksofőr okozott balesetet Budapesten – képek

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