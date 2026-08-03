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A debreceni református nagytemplom fő homlokzata.
Nyitókép: Unsplash

Már Debrecent is utolérte a vízhiány – szigorú korlátozások léptek életbe

Infostart / MTI

A második legnépesebb magyar városban egyes fokozatú korlátozást hirdetett az önkormányzat a vízszolgáltató javaslatára.

Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára Debrecen Önkormányzata hétfőtől. A rendelet visszavonásig érvényes, az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város – jelentette be a vezetés.

Debrecen Önkormányzata rendelkezik vízkorlátozási tervvel, amely az időjárási helyzet és a vízfelhasználás alakulásához igazítottan különböző fokozatokat állapít meg. Mindezek alapján a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára a város hétfőtől visszavonásig egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki.

Ennek értelmében tilos

  • a zöldfelületek és közterületek ivóvízzel, tömlős- vagy locsoló berendezéssel történő locsolása,
  • a medencék töltése,
  • a beton-, az aszfalt-, a díszkő-felületek tisztítása és hűtése,
  • az autómosás,
  • a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése,
  • valamint a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű-szolgáltatóval egyeztetett időszakra.

A felsorolt tevékenységek szüneteltetését, elhalasztását kéri a vízhasználóktól Debrecen, mivel ezek a vízellátó rendszerek jelentős leterhelését okozzák. Hangsúlyozzák, hogy ezen korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben akár azt is eredményezheti, hogy bizonytalanná válik az alapvető vízhasználat.

A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait figyelembe véve, az ország egész területére vonatkozóan harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos kedd éjfélig, de a riadót az időjárás-előrejelzések figyelembevételével várhatóan meghosszabbítják.

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