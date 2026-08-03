ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.62
usd:
316.69
bux:
147046.6
2026. augusztus 3. hétfő Hermina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond az idén 70 éves Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról (OTDK) tartott sajtótájékoztatón a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2025. március 19-én. Ebben az évben rekordszámú, több mint ötezer-ötszáz tehetség mutatja be kutatását az OTDK-n.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Hankó Balázs részletes észrevételt nyújtott be a főügyészséghez

Infostart

Nyilatkozatot tett a politikus, melyben az NKA-üggyel kapcsolatos álláspontját fejti ki.

Mint ismert, a Nemzeti Kulturális Alapnál történt vitatott kifizetések miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől több mint ezer támogatásról döntött, amelyek összege meghaladta a 17 milliárd forintot. Az ügyben többeket letartóztattak.

Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter szerint a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott mintegy 1087 kulturális program egytől egyig szabályos pályázati eljárás keretében kapott támogatást, és minden esetben szakmai döntések születtek.

A fideszes országgyűlési képviselő hétfőn egy nyilatkozatot adott ki. Ebben azt írja, határozottan visszautasítja a gyakorlatot, hogy „az elmúlt időszakban kormányzati pozícióban lévő közszereplők részéről burkolatlan célzások és politikai indíttatású nyilatkozatok láttak napvilágot, melyek azt a látszatot keltik: a letartóztatásom már előre eldöntött tény”. Mint írja, nem próbál elszökni, együttműködik a hatóságokkal. Kijelentette: nem követett el bűncselekményt és „bűnismétlésre” elvi lehetősége sincs. Éppen ezért megalapozatlannak tartná – ahogy volt kollégáival szemben is annak tartja –, ha a
legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmaznák olyan körülmények között, amikor annak törvényi feltételei nem állnak fenn.

„A törvény szerint indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye. Ez tehát nem a hatóság mérlegelésétől függő döntés, hanem kötelező előírás. A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán 2026. május 07. napja óta folyamatban lévő eljárás során, kollégáimat június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. A május eleje óta elmúlt közel 3 hónapban nem indítványozták a mentelmi jogom felfüggesztését, ami a törvényi kötelezés alapján csak egy dolgot jelenthet: nincs velem szemben ehhez adat. Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz” – írta nyilatkozatában.

Kijelentette, hogy a közvéleménynek joga van az igazság megismeréséhez. De senkinek, főként vezető politikai pozícióban lévőknek nincs joguk ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak bárkiből. Mint kiemelte, „a bíróság dönt, nem a címlapok, nem a közösségi média, és nem a
politikai ellenfelek”. Ezért hétfőn jogi képviselőjéden keresztül részletes észrevételt adott be a főügyészséghez.

„A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg” – közölte.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hankó Balázs részletes észrevételt nyújtott be a főügyészséghez

főügyészség

hankó balázs

észrevétel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet spórolni

Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet spórolni
A kórházak, szociális intézmények, gyermekintézmények kiemelt fogyasztók, így egy esetleges nagyobb vízkorlátozásnál a kikapcsolási sorrend legvégén lennének – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, aki hangsúlyozta: a főváros ivóvízellátása nincs veszélyben, komolyak a tartalékok a vízbázisban.
 

Történelmi vízhiány a Duna teljes felső szakaszán – térképpel

Csörnyei Géza: hála a „láthatatlan folyónak”, Budapest ivóvízellátása biztonságban van

Paks leállítása: Magyar Péter bizakodóbb üzenetet tett közzé

Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja

Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tartott Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes

A rendkívüli egyeztetés után a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is bírálta Magyar Pétert

Siklós Gabriella: a hétvégéig sajnos biztosan nem emelkedik a Duna vízállása

Mi lesz, ha Paks utolsó blokkja is leáll? Megszólalt az atomerőmű

Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Már Debrecent is utolérte a vízhiány – szigorú korlátozások léptek életbe

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság

Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság

Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása, amelynek első részében az energiaválság magyar gazdaságra gyakorolt hatásaival foglalkoztunk. A második negyedéves növekedési adatok végre némi bizakodásra adtak okot, most azonban a küszöbön álló fogyasztási korlátozások negatív folyamatokat indíthatnak el. Mennyivel lassulhat a növekedés, mekkora nyomás alá kerülhet a költségvetés és milyen állapotban éri a vállalati szektort az újabb krízis? A témában Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét kérdeztük. A vállalati szektor alkalmazkodási lehetőségeit bővebben a szeptember 9-i Lendületben a hazai vállalkozások 2026 konferencián vesszük górcső alá, amelyre már kaphatók a jegyek. A műsor második részében az idei Kékszalag apropóján helyeztük el a versenyt az európai térképen. Mekkora a gazdasági jelentősége a viadalnak, milyen konkurenciával kell megküzdeni, és mennyiben érintheti hátrányosan a megrendezést a súlyosbodó és a hazánk élővizeti sem kímélő klímaválság? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Holczhauser Andrással, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sötétségbe borulhatnak a magyar boltok? Rendkívüli lépésről döntöttek a szektorban az energiaválság miatt

Sötétségbe borulhatnak a magyar boltok? Rendkívüli lépésről döntöttek a szektorban az energiaválság miatt

Megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági lehetőséget, amely nem veszélyezteti az üzletmenet folytonosságát és a vásárlók zökkenőmentes kiszolgálását.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia says six killed and 40 injured by Ukrainian drone hitting busy beach

Russia says six killed and 40 injured by Ukrainian drone hitting busy beach

It's not clear if the drone was intercepted before landing on the beach in Krasnodar Krai, south-west Russia, close to Russian-occupied Crimea.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 3. 16:22
Vizsgálat a kórházban maradt csecsemők ügyében
2026. augusztus 3. 16:10
Ezeken a településeken részleges áramszünet várható
×
×