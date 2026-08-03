Hankó Balázs részletes észrevételt nyújtott be a főügyészséghez

Mint ismert, a Nemzeti Kulturális Alapnál történt vitatott kifizetések miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől több mint ezer támogatásról döntött, amelyek összege meghaladta a 17 milliárd forintot. Az ügyben többeket letartóztattak.

Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter szerint a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott mintegy 1087 kulturális program egytől egyig szabályos pályázati eljárás keretében kapott támogatást, és minden esetben szakmai döntések születtek.

A fideszes országgyűlési képviselő hétfőn egy nyilatkozatot adott ki. Ebben azt írja, határozottan visszautasítja a gyakorlatot, hogy „az elmúlt időszakban kormányzati pozícióban lévő közszereplők részéről burkolatlan célzások és politikai indíttatású nyilatkozatok láttak napvilágot, melyek azt a látszatot keltik: a letartóztatásom már előre eldöntött tény”. Mint írja, nem próbál elszökni, együttműködik a hatóságokkal. Kijelentette: nem követett el bűncselekményt és „bűnismétlésre” elvi lehetősége sincs. Éppen ezért megalapozatlannak tartná – ahogy volt kollégáival szemben is annak tartja –, ha a

legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmaznák olyan körülmények között, amikor annak törvényi feltételei nem állnak fenn.

„A törvény szerint indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye. Ez tehát nem a hatóság mérlegelésétől függő döntés, hanem kötelező előírás. A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán 2026. május 07. napja óta folyamatban lévő eljárás során, kollégáimat június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. A május eleje óta elmúlt közel 3 hónapban nem indítványozták a mentelmi jogom felfüggesztését, ami a törvényi kötelezés alapján csak egy dolgot jelenthet: nincs velem szemben ehhez adat. Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz” – írta nyilatkozatában.

Kijelentette, hogy a közvéleménynek joga van az igazság megismeréséhez. De senkinek, főként vezető politikai pozícióban lévőknek nincs joguk ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak bárkiből. Mint kiemelte, „a bíróság dönt, nem a címlapok, nem a közösségi média, és nem a

politikai ellenfelek”. Ezért hétfőn jogi képviselőjéden keresztül részletes észrevételt adott be a főügyészséghez.

„A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg” – közölte.