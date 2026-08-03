12 milliárdos fejlesztésről adott hírt Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint a mintegy 12 milliárd forintos, európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően 2028-tól közvetlen vasúti kapcsolat jön létre Szombathely és Zalaegerszeg között, megszűnik a menetirányváltás Zalaszentivánban, javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából a GYSEV beruházásában valósul meg a zalaszentiváni deltavágány és az ahhoz kapcsolódó új vasúti megállóhely kivitelezése. A beruházás keretében egy 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány épül, amely jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a vasúti közlekedést Zalában, a forgalom az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg.

A miniszter jelezte: a magyar vasút sok helyen ma is a 19. században kialakult hálózat sajátosságait őrzi, különösen a Dunántúlon fordul elő, hogy a jelentős városok nem a legfontosabb vasúti csomópontokban helyezkednek el. Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zalaszentiván állomáson irányt kell váltaniuk, ami nemcsak időveszteséget jelent az utasok vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton.

A most épülő deltavágány ezt a több mint egy évszázados problémát oldja meg. A fejlesztésnek köszönhetően a vonatok menetirányváltás nélkül, rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd, ami javítja a vasút versenyképességét mind a személyszállításban, mind a teherszállításban.

A beruházás jelentősége túlmutat Zalán, a térségen halad át ugyanis a Balti-Adria árufuvarozási korridor, amely Lengyelországot, Szlovákiát, Szlovéniát és az Adria északi kikötőit köti össze. Ma a tehervonatoknak Zalaszentivánban szintén irányt kell váltaniuk, amit a fejlesztés megszüntet, így gyorsabbá és hatékonyabbá válhat a nemzetközi vasúti áruszállítás.

Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy a projekt részeként Szentivánvölgy néven új vasúti megállóhely is épül a település központjához közelebb, hogy a deltavágányt használó személyvonatok utasai könnyebben elérhessék Zalaszentivánt.

A fejlesztés gazdasági szempontból is fontos: a deltavágány délnyugati végpontja közvetlen vasúti kapcsolatot biztosít majd a Zalaegerszeg térségébe tervezett intermodális konténerterminálhoz, erősítve a térség logisztikai szerepét.

A zalaszentiváni deltavágány egy régóta hiányzó kapcsolatot teremt meg a magyar vasúthálózaton, egyszerre szolgálva az utasokat, a gazdaságot és a környezetbarát áruszállítás erősítését – jegyezte meg a miniszter.