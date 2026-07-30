Azonosítatlan objektum csapódott be Lengyelországban

„A lengyel légtérben egy nyugat felé haladó azonosítatlan objektumot észleltek” – számolt be az X közösségi oldalon a fegyveres erők műveleti parancsnoksága, hozzátéve, hogy az objektum röviddel észlelése után, hajnali 3 óra 40 perckor eltűnt a radarokról.

Egy Mi–24-es helikopter, amely az objektum utolsó ismert helyére repült a radaradatok ellenőrzése és megerősítése céljából, pontosan meghatározta a valószínűsíthető becsapódási helyet - tette hozzá a parancsnokság.

„A rendőrök egy krátert és egy azonosítatlan tárgyból származó, szétszóródott roncsokat fedeztek fel egy mezőn, amely a legközelebbi épületektől mintegy 2 kilométerre található, a falvak között” – közölte a rendőrség az X-en.

A helyi média szerint Lublinban néhány percig szirénák szólaltak meg, hogy figyelmeztessenek az esetleges orosz támadásokra.

A lublini régió rendőrsége közölte, hogy bejelentést kaptak egy hangos robbanásról a Lublini vajdaságbeli Bilgoraji járásban, Tarnawa Kolonia és Biskupice települések között.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a helyszínre utazott, és bejelentette, hogy létrehozott egy speciális koordinációs csoportot.

„Jelenleg folyik a nyomozás annak megállapítására, hogy milyen típusú tárgy zuhant le Tarnawa-Kolonia közelében” – írta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en. A katonai ügyészség nyomozást indított a lövedék eredetének és jellegének megállapítására.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter úgy vélekedett, hogy „egy orosz Kh-101-es manőverőző robotrepülőgépről” van szó, amelynek lengyel területre való behatolása „a NATO légterének megsértését” jelenti.

Ez a behatolás emlékeztet bennünket arra, hogy nincs sürgetőbb feladat mindkét ország számára, mint szembeszállni közös, évezredes ellenségünkkel, amely közvetlen fenyegetést jelent mindkét nemzetre – írta X-fiókján a politikus.