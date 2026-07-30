ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 1. szombat Boglárka
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Azonosítatlan objektum csapódott be Lengyelországban

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Egy kráterre és egy azonosítatlan tárgy által hátrahagyott, szétszórt roncsokra bukkant a lengyel rendőrség a kelet-lengyelországi, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban egy mezőn. Az azonosítatlan tárgy a katonai radarokról tűnt el Oroszország Ukrajna elleni éjszakai támadása során – közölték lengyel hatóságok csütörtökön.

„A lengyel légtérben egy nyugat felé haladó azonosítatlan objektumot észleltek” – számolt be az X közösségi oldalon a fegyveres erők műveleti parancsnoksága, hozzátéve, hogy az objektum röviddel észlelése után, hajnali 3 óra 40 perckor eltűnt a radarokról.

Egy Mi–24-es helikopter, amely az objektum utolsó ismert helyére repült a radaradatok ellenőrzése és megerősítése céljából, pontosan meghatározta a valószínűsíthető becsapódási helyet - tette hozzá a parancsnokság.

„A rendőrök egy krátert és egy azonosítatlan tárgyból származó, szétszóródott roncsokat fedeztek fel egy mezőn, amely a legközelebbi épületektől mintegy 2 kilométerre található, a falvak között” – közölte a rendőrség az X-en.

A helyi média szerint Lublinban néhány percig szirénák szólaltak meg, hogy figyelmeztessenek az esetleges orosz támadásokra.

A lublini régió rendőrsége közölte, hogy bejelentést kaptak egy hangos robbanásról a Lublini vajdaságbeli Bilgoraji járásban, Tarnawa Kolonia és Biskupice települések között.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a helyszínre utazott, és bejelentette, hogy létrehozott egy speciális koordinációs csoportot.

„Jelenleg folyik a nyomozás annak megállapítására, hogy milyen típusú tárgy zuhant le Tarnawa-Kolonia közelében” – írta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en. A katonai ügyészség nyomozást indított a lövedék eredetének és jellegének megállapítására.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter úgy vélekedett, hogy „egy orosz Kh-101-es manőverőző robotrepülőgépről” van szó, amelynek lengyel területre való behatolása „a NATO légterének megsértését” jelenti.

Ez a behatolás emlékeztet bennünket arra, hogy nincs sürgetőbb feladat mindkét ország számára, mint szembeszállni közös, évezredes ellenségünkkel, amely közvetlen fenyegetést jelent mindkét nemzetre – írta X-fiókján a politikus.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Azonosítatlan objektum csapódott be Lengyelországban

lengyelország

ukrajna

nato

roncs

fehéroroszország

kráter

robotrepülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Milyen megoldások merülhetnek fel?
Paksi leállás

Milyen megoldások merülhetnek fel?
Miközben a légkondicionálók rekordközeli terhelést okoznak, a Duna magas hőmérséklete és alacsony vízállása visszafoghatja Paks termelését. Az erőművet ilyenkor nem műszaki hiba miatt terhelik le, hanem azért, mert a felmelegített hűtővizet már nem lehet korlátlanul visszaengedni a folyóba. Egyetlen blokk kiesése is több száz megawattos hiányt okozhat, ezért gyors tartalékokra és hosszú távú hűtési beruházásokra egyszerre van szükség.
 

Előre jöhet Paks leállása, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat – rendkívüli döntések

Mavir: 17 és 22 óra között gyakoroljunk önmérsékletet áramfogyasztás terén!

Vízügy: nem igaz, hogy visszatartja a Duna vizét Ausztria és Németország!

Spórolás – Lelassítják a budapesti kötöttpályás közlekedést

Azonnal reagált a magyar foci a reflektorstopra – új kezdési időpontok!

Soha nem volt még ilyen forró reggel és délután július utolsó napján

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Taxizás, közlekedés, vasút: nagy változások léptek életbe szombattól

Augusztus 1-jétől, vagyis szombattól a budapesti taxizásban nőtt az alapdíj, a kilométerdíj és a percdíj is, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. A budapesti agglomerációba rengeteg új éjszakai buszjárat indul mostantól. Szombaton újra elindul a vasúti személyforgalom a komló–Dombóvár vonalon, amit Komlón meg is ünnepelnek egy vasúti nappal.
VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A legjobb klímapolitika, ha minél kevesebb gyerek születik?

A legjobb klímapolitika, ha minél kevesebb gyerek születik?

A klímaváltozásról szóló vitákban régóta magától értetődő feltételezésnek számít, hogy a kisebb népesség kisebb környezeti terhelést jelent. E logika alapján a gyermekvállalás visszafogása is időről időre megjelenik mint lehetséges klímavédelmi eszköz. Cikkemben arra mutatok rá, hogy a népességfogyás és az elöregedés nemhogy nem könnyíti meg a zöld átmenetet, hanem éppen azokat a gazdasági, technológiai és társadalmi feltételeket gyengíti, amelyek nélkül a klímasemlegesség sem érhető el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem! Ha te is kapták ilyen e-mailt, azonnal töröld ki: csalók küldték, nagyon ráfázhatsz a dologra

Figyelem! Ha te is kapták ilyen e-mailt, azonnal töröld ki: csalók küldték, nagyon ráfázhatsz a dologra

A Megrendelésszám: 4110588461 tárgyú e-mail vírusos lehet, az egyetem azonnali törlésére kéri a címzetteket.

BBC
Business Sport Travel Science
Uefa has 'lost confidence' in Infantino's Fifa leadership

Uefa has 'lost confidence' in Infantino's Fifa leadership

The governing body of European football says Fifa president Gianni Infantino has "failed to deliver" on promises he made when elected 10 years ago.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 1. 13:25
Volodimir Zelenszkij a nyugatot is hibáztatja, hogy Kijev ennyire védtelen maradt
2026. augusztus 1. 11:04
34 bányász vesztette életét
×
×