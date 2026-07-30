Megszűnt 114 év után a futballklub

Az északolasz város bírósága kedden rendelte el az egyesület felszámolását, amelynek válsága egy éve kezdődött el azzal, hogy nem kapott versenyengedélyt a harmadosztályban való induláshoz. A szövetség (FIGC) akkori indoklása szerint Massimo Cellino klubelnök nem teljesítette a szükséges anyagi kötelezettségeket.

Előzőleg a 2024/2025-ös szezonban másodosztálybeli Bresciát a FIGC gazdasági vétségek és elmaradt fizetések miatt pontlevonással sújtotta, majd a húszmillió eurós adósságot felhalmozott csapat – miután 2020-ban távozni kényszerült az élvonalból – a Serie B-ből is kiesett.

Az 1911-ben alapított és tavaly óta működésképtelen klub kék-fehér mezét – Baggio, Pirlo, Guardiola és Balotelli mellett – olyan kiváló futballisták is magukra húzták, mint Gheorghe Hagi, Luca Toni és Alessandro Altobelli.

A lombardiai városban ugyanakkor már nagy terveket szövöget egy tavaly alapított klub: az Union Brescia jelenleg a Serie C-ben szerepel, és célja a másodosztályba való feljutás. Egyelőre nem tudni, hogy a történelmi Brescia Calcio névnek mi lesz a sorsa.