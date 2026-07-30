Hűvös helyet keres? Ez a lista segíthet

A lakosság-lakosságvédelem menűpont alatt, illetve ezen a linken (.pdf) található lista 2254 helyiséget tartalmaz és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét.

Az OKF a honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni.