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Nyitókép: Pixabay

Hűvös helyet keres? Ez a lista segíthet

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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitva tartásuk függvényében.

A lakosság-lakosságvédelem menűpont alatt, illetve ezen a linken (.pdf) található lista 2254 helyiséget tartalmaz és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét.

Az OKF a honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni.

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Kezdőlap    Belföld    Hűvös helyet keres? Ez a lista segíthet

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jogász, az ELTE emeritus professzora
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