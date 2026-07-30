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Nyitókép: Pixabay

A fagylaltozóktól a fesztiválbüfékig mindent átnéztek – van baj

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Az idei nyári kiemelt élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, ami közel 21 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak: 237 fagylaltozó, 119 strandbüfé, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhely, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egység került górcső alá.

Az NKFH vendéglátás szakterületének és a kormányhivatalok munkatársainak közös ellenőrzése hozzájárult az egységes hatósági fellépéshez, ugyanakkor lehetőséget teremtett arra is, hogy a vállalkozások közvetlen szakmai segítséget kapjanak – olvasható a hatóság közleményében. Az NKFH ugyanis nem csupán ellenőriz, hanem támogatja is a jogkövető működést. A nyári szezon előtt részletes szakmai útmutatók és ellenőrzési segédanyagok készültek mind az ellenőrzést végző szakemberek, mind a vendéglátó vállalkozások számára, amelyek elérhetőek a hatóság honlapján (www.nkfh.gov.hu). Ezek külön figyelmet fordítanak a szabadtéri rendezvények speciális élelmiszer-biztonsági kockázataira és a biztonságos működés alapvető feltételeire.

Az első hónap tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg, különösen a fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetében.

Több helyszínen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosítottak kijelölt ivóvíz-vételi lehetőséget, ezért működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítaniuk.

A vállalkozásoknál is visszatérően jelentkeztek élelmiszer-biztonsági problémák. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyag-tárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el.

A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak. Több vendéglátóhelyen hiányzott az allergénjelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken a hulladékkezelés is problémát okozott: több egység nem használt zárható fedelű hulladékgyűjtőket, ami növeli a kártevők megjelenésének kockázatát.

A fagylaltozók ellenőrzése során a fogyasztói tájékoztatás bizonyult a leggyakoribb hiányosságnak. Több esetben hiányzott az allergéninformáció, emellett előfordultak nem megfelelően jelölt, nyomon nem követhető fagylalt-alapanyagok is – olvasható.

A strandbüfék összességében kedvezőbb képet mutattak. Az egységek többsége megfelelő higiéniai állapotban működött, ugyanakkor néhány esetben takarítatlanság, műszaki hiányosságok, fertőtlenítő hatású kézmosószer hiánya, illetve a megfelelő zöldség-előkészítő helyiség nélküli nyers zöldség-felhasználás miatt kellett intézkedni.

Az ellenőrzések eredményeként 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján:

  • az ellenőrzött egységek 20 százalékánál higiéniai hiányosságot,
  • 12 százalékánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot,
  • 11 százalékánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését,
  • míg 7 százalékánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg.

Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Az ellenőrzés eredményei ismét megerősítették, hogy a nyári időszakban végzett célzott, országosan összehangolt ellenőrzések továbbra is indokoltak. Az NKFH célja változatlan: a fogyasztók egészségének magas szintű védelme mellett a jogkövető vállalkozások szakmai támogatása, valamint az egységes hatósági gyakorlat erősítése.

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vendéglátóhely

élelmiszerlánc-ellenőrzés

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