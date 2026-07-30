Prima Primissima-díjas építész vezeti tovább a MOME-t

Az új rektor megbízatása 2026. augusztus 1. napjától 2030. július 31. napjáig tart a július 17-ei keltezésű köztársasági elnöki határozat szerint. A megbízatást javasolta és a határozatot ellenjegyezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Az egyetem június 2-án jelentette be, hogy szenátusának döntése alapján Kovács Csaba megbízott rektor, Prima Primissima és Ybl-díjas építész lett az egyetem rektorjelöltje. Az egyetem tájékoztatása szerint Kovács Csaba az Építészeti Intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Munkásságát kimagasló színvonalú építészeti tervezés, szakmai közéleti szerepvállalás és egyetemi közösségépítés határozza meg.