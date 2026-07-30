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Kovács Csaba, az egyetem rektora a MOME Diploma’26 című, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) tizenkét mesterszakos hallgatójának kiállításán Budapesten 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Prima Primissima-díjas építész vezeti tovább a MOME-t

Infostart / MTI

Kovács Csaba egyetemi tanárt bízta meg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) rektori teendőinek ellátásával Sulyok Tamás volt köztársasági elnök a Magyar Közlöny szerdai számában közzétett határozat szerint.

Az új rektor megbízatása 2026. augusztus 1. napjától 2030. július 31. napjáig tart a július 17-ei keltezésű köztársasági elnöki határozat szerint. A megbízatást javasolta és a határozatot ellenjegyezte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Az egyetem június 2-án jelentette be, hogy szenátusának döntése alapján Kovács Csaba megbízott rektor, Prima Primissima és Ybl-díjas építész lett az egyetem rektorjelöltje. Az egyetem tájékoztatása szerint Kovács Csaba az Építészeti Intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Munkásságát kimagasló színvonalú építészeti tervezés, szakmai közéleti szerepvállalás és egyetemi közösségépítés határozza meg.

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Kezdőlap    Belföld    Prima Primissima-díjas építész vezeti tovább a MOME-t

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