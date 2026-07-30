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Egy krómozott vízcsapból folyik a víz.
Nyitókép: Pexels

Vízhiány fenyeget Szentendrén, már lajtoskocsikat is kihelyeztek

Infostart / MTI

Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány településrészén a megemelkedett vízfogyasztás miatt – közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt (DMRV).

A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány településrészének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtokat helyezett ki a szolgáltató a Cseresznyés út 180. számnál és az út végén.

A vízszolgáltató július 28-án már közleményében kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra, a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. A DMRV közölte azt is, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és az előrejelzések szerint a következő napokban további apadás lesz, aminek hatására a szolgáltató működési területén az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható.

A jelenlegi fogyasztási igények mellett, illetve esetlegesen előforduló műszaki meghibásodás esetén a rendszerekben kritikus üzemállapot jelentkezhet, amelynek következtében lokálisan nyomásesés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki – írták.

Tekintettel a kialakult helyzetre és annak érdekében, hogy minden felhasználó ivóvízhez juthasson, a szolgáltató az alábbiak betartását kéri a felhasználók részéről: törekedjenek az ivóvíz tudatos, felelős felhasználására: a nem létfontosságú ivóvízhasználatot például a medencetöltést, autómosást korlátozzák! Csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét, illetve a locsolás gyakoriságát! Mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, az utak, járdák locsolását! Minimalizálják az önkormányzati közterületek, például a tűzcsapokról történő locsolási célú vízvételezését!

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