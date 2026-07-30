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Transport and logistic concept, Manager and engineer checking and controlling logistic network distribution and customer data for logistic Import export on global network backgroundForrás: Getty Images/ipopba
Nyitókép: Getty Images/ipopba

Szárnyalt a magyar kivitel júniusban

Infostart

Júniusban a kivitel euróban kifejezve 21 százalékkal, az import 18 százalékkal nőtt. Az aktívum 1,305 milliárd euró volt, az egyenleg 519 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kivitel értéke 14,9 milliárd euró (5288 milliárd forint), a behozatalé 13,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,1 százalékkal, a behozatalban 2,6 százalékkal csökkent az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 0,5 százalékkal javult.

A forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz mérten egyaránt 12 százalékkal erősödött.

A kivitel volumene 8,7 százalékkal, a behozatalé 6,5 százalékkal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,2 százalékkal, a behozatalé 0,9 százalékkal emelkedett.

Az előző hónaphoz mérve az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,4 százalékkal, az importé 1,8 százalékkal csökkent.

A KSH ismertette: júniusban a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 15 százalékkal, importvolumene 9,6 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 8,5 százalékponttal erősítette a teljes export, a behozatalban 4,5 százalékponttal járult hozzá a teljes import volumennövekedéséhez.

A feldolgozott termékek exportvolumene 3,2 százalékkal, importvolumene 8,6 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 0,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel, az importban 3,0 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportja volumenben 31 százalékkal, az importjuk 15 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az export oldalon 1,2 százalékponttal lassította a teljes kivitel, az import oldalon 1,3 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,3 százalékkal, a behozatalé 1,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal, importban 0,1 százalékponttal járult hozzá az adott irányú teljes forgalom volumennövekedéséhez - sorolta a KSH.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 6,8 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 3,4 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval javult a tavaly júniusihoz képest, így 1599 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 73 százaléka, az import 68 százaléka bonyolódott ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 11 százalékkal, a behozatalé 12 százalékkal nőtt. Az egyenleg ebben a viszonylatban 49 millió euróval romlott, 294 millió eurós passzívumot mutatott.

Az első fél évben a kivitel értéke 81,2 milliárd euró (30 204 milliárd forint), a behozatalé 76,2 milliárd euró (28 331 milliárd forint) volt. A kivitel 8,3, a behozatal 10,0 százalékkal nőtt, a többlet 5045 millió euró volt, az egyenleg 705 millió euróval romlott.

A kivitel volumene 2,1 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,6 százalékkal nőtt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,7 százalékkal nőtt, a behozatalban 5,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 7,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 8,0 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 14 százalékkal erősödött az első fél évben – közölte a KSH.

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