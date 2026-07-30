A tartós hőség megint legyőzheti a FLIRT vonatokat

Június végén, a 40 Celsius-fok feletti hőhullám idején a FLIRT motorvonatok egy részénél korábban nem tapasztalt műszaki jelenség alakult ki: az akkumulátorok túlmelegedése miatt a járművek védelmi rendszere letiltotta azok töltését, ezért egy megállást követően egyes szerelvények nem tudtak újra elindulni – idézte föl Facebook-posztjában Hegyi Zsolt.

Mint folytatta, az elmúlt hetekben a MÁV a Stadler szakembereivel közösen elemezte a tapasztalatokat. Ennek eredményeként átvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, megfelelő tartalékkészletet biztosítottak, valamint rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be a járművek terhelésének csökkentése érdekében. Emellett a műszaki és üzemeltetési szakemberek kiemelt figyelemmel követik a FLIRT motorvonatok állapotát.

A következő időszakban az akkumulátortér hőterhelését csökkentő hővédelmi megoldásokat, valamint egy új akkumulátortöltő modult is tesztelnek. Utóbbi sikeres bevezetése esetén flottaszintű, hosszú távú megoldást jelenthet a most tapasztalt problémára.

A MÁV vezérigazgatója szerint a szélsőséges hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a vasúti közlekedésben is, ezért nemcsak a jelenlegi helyzet kezelésén dolgoznak, hanem azon is, hogy járműveket felkészítsék az egyre gyakoribb extrém időjárási körülményekre. Mindazonáltal

tartósan 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is előfordulhat, hogy egyes járművek védelmi rendszere működésbe lép.

„Erre az esetre is felkészültünk: műszaki és forgalmi szakembereink készen állnak arra, hogy szükség esetén biztosítsák a közlekedés folyamatosságát” – írta Hegyi Zsolt.