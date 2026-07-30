ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.22
usd:
316.34
bux:
145155.76
2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2023. március 23. A MÁV Start Zrt. elektromotor-meghajtású Stadler FLIRT típusú vonataiból vár két szerelvény a menetrend szerinti indulásra a fõváros Keleti pályaudvarának csarnoképületében. Jobbra egy Intercity (IC) gyorsvonat. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

A tartós hőség megint legyőzheti a FLIRT vonatokat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy a vasúttársaság több azonnali és hosszabb távú intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy a rendkívüli hőségben a lehető legkisebbre csökkentse a FLIRT motorvonatoknál korábban jelentkező műszaki hibák kockázatát. A társaság emellett új műszaki megoldásokat is tesztel a probléma végleges kezelése érdekében.

Június végén, a 40 Celsius-fok feletti hőhullám idején a FLIRT motorvonatok egy részénél korábban nem tapasztalt műszaki jelenség alakult ki: az akkumulátorok túlmelegedése miatt a járművek védelmi rendszere letiltotta azok töltését, ezért egy megállást követően egyes szerelvények nem tudtak újra elindulni – idézte föl Facebook-posztjában Hegyi Zsolt.

Mint folytatta, az elmúlt hetekben a MÁV a Stadler szakembereivel közösen elemezte a tapasztalatokat. Ennek eredményeként átvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, megfelelő tartalékkészletet biztosítottak, valamint rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be a járművek terhelésének csökkentése érdekében. Emellett a műszaki és üzemeltetési szakemberek kiemelt figyelemmel követik a FLIRT motorvonatok állapotát.

A következő időszakban az akkumulátortér hőterhelését csökkentő hővédelmi megoldásokat, valamint egy új akkumulátortöltő modult is tesztelnek. Utóbbi sikeres bevezetése esetén flottaszintű, hosszú távú megoldást jelenthet a most tapasztalt problémára.

A MÁV vezérigazgatója szerint a szélsőséges hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a vasúti közlekedésben is, ezért nemcsak a jelenlegi helyzet kezelésén dolgoznak, hanem azon is, hogy járműveket felkészítsék az egyre gyakoribb extrém időjárási körülményekre. Mindazonáltal

tartósan 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is előfordulhat, hogy egyes járművek védelmi rendszere működésbe lép.

„Erre az esetre is felkészültünk: műszaki és forgalmi szakembereink készen állnak arra, hogy szükség esetén biztosítsák a közlekedés folyamatosságát” – írta Hegyi Zsolt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A tartós hőség megint legyőzheti a FLIRT vonatokat

máv

vasút

hőség

flirt

közösségi közlekedés

hegyi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fokozódik a kánikula, csak két vármegyére nem adtak ki figyelmeztetést

Fokozódik a kánikula, csak két vármegyére nem adtak ki figyelmeztetést

Kezdetét vette a hőhullám, fokozatosan emelkedik a hőmérséklet mind napközben, mind éjszaka. A következő napokban is napos, nagyrészt száraz idő várható, legfeljebb az északi, északnyugati határvidékre érkezhet kevés felhő és néhány csapadékgóc.
 

A tartós hőség megint legyőzheti a FLIRT vonatokat

Így hűsölhetnek az utasok a pályaudvarokon

Újabb korlátozás Pakson

Hűvös helyet keres? Ez a lista segíthet

Életbe lépett a legmagasabb fokozatú hőségriasztás

Túlzás nélkül életveszélyessé vált a szárazság – „Akár a forró kipufogógáz is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet”

„Mínuszos” vízállások – mutatjuk a pontos jelentésüket, sokan tévednek ezzel kapcsolatban

Több mint egy napja küzdenek a lángokkal Százhalombattánál, és még nem látszik a vége

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
MOL Bubi: napokon belül indul az új rendszer, megvannak a teszt első tapasztalatai

MOL Bubi: napokon belül indul az új rendszer, megvannak a teszt első tapasztalatai

Kiváló értékelésekkel zárult a megújult MOL Bubi tesztidőszaka, a közbringarendszer így napokon belül mindenki számára elérhetővé válik. A több mint 1200 felhasználó bevonásával zajló tesztelés kedvencei az elektromos kerékpárok lettek, de az új mobilalkalmazás is jól vizsgázott. A BKK a beérkezett észrevételek alapján már el is végzett több szoftveres módosítást. Emellett vizsgálják a hagyományos biciklik hajtásrendszerének finomhangolását is, mivel a tesztelők egy része azokat kevésbé érezte dinamikusnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz

Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz

A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

US launches 'heavy' strikes on Iran after attempted attack on American troops

After a short period of relative calm when hostilities were paused, both sides have now restarted missile attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 30. 10:54
Elmarad a kormányszóvivői tájékoztató – ez lesz helyette
2026. július 30. 10:30
Kinevezték az Igazságügyi Minisztérium új államtitkárát
×
×