Korlátozás jön a humanoid robotokra

Kína határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva korlátozza a kínai vállalatokat – jelentette ki Mao Ning.

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy

az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság új korlátozásokat jelentett be a külföldi gyártású fejlett robotikai eszközökre,

amelyek a világpiacon meghatározó szerepet betöltő kínai humanoid robotokat is érinthetik. Az intézkedés kizárólag az újonnan engedélyezendő modellekre vonatkozik, a korábban jóváhagyott eszközöket nem érinti.

Mao Ning hangsúlyozta: a protekcionizmus nem erősíti az Egyesült Államok versenyképességét, ugyanakkor károkat okoz az amerikai vállalatoknak és fogyasztóknak. Hozzátette: Kína továbbra is megteszi a szükséges intézkedéseket a kínai vállalatok törvényes jogainak és érdekeinek védelmében.