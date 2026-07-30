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Humanoid robotok bokszolnak.
Nyitókép: Nyírő András

Korlátozás jön a humanoid robotokra

Infostart / MTI
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Az Egyesült Államokban a külföldi gyártású fejlett robotikai eszközökre bevezetett új korlátozásokat bírálta a kínai külügyi szóvivő.

Kína határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági megfontolásokra hivatkozva korlátozza a kínai vállalatokat – jelentette ki Mao Ning.

A szóvivő azt követően szólalt meg, hogy

az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság új korlátozásokat jelentett be a külföldi gyártású fejlett robotikai eszközökre,

amelyek a világpiacon meghatározó szerepet betöltő kínai humanoid robotokat is érinthetik. Az intézkedés kizárólag az újonnan engedélyezendő modellekre vonatkozik, a korábban jóváhagyott eszközöket nem érinti.

Mao Ning hangsúlyozta: a protekcionizmus nem erősíti az Egyesült Államok versenyképességét, ugyanakkor károkat okoz az amerikai vállalatoknak és fogyasztóknak. Hozzátette: Kína továbbra is megteszi a szükséges intézkedéseket a kínai vállalatok törvényes jogainak és érdekeinek védelmében.

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