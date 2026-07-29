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Kármán András pénzügyminiszter interpellációra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Visszahívták a minisztérium két delegáltját az MNB felügyelőbizottságából

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Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy visszahívja a Pénzügyminisztérium két delegáltját a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottságából, és törvénymódosítást kezdeményez a testület tiszteletdíjainak csökkentésére.

A miniszter a parlament keddi ülésén közölte: a kormány erősítené az MNB gazdálkodásának ellenőrzését, ugyanakkor továbbra is tiszteletben tartja a jegybank monetáris politikai függetlenségét. Hangsúlyozta, hogy az alapkamat meghatározása és az árstabilitás biztosítása továbbra is a kormánytól független feladat marad.

Kármán András szerint ugyanakkor az MNB közpénzekkel gazdálkodik, ezért működését szigorúan ellenőrizni kell. Kiemelte, hogy a Monetáris Tanács függetlensége sérthetetlen, míg a felügyelőbizottság elsődleges feladata az elszámoltathatóság biztosítása.

A pénzügyminiszter visszautasította azokat a kritikákat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság törvénytelenül működne Csath Magdolna hiánya miatt. Mint mondta, a parlament által választott tagok esetében nincs törvényben előírt pártkvóta.

Kármán úgy véli, a fő probléma az volt, hogy a korábbi felügyelőbizottság nem lépett fel a jegybank gazdálkodásával kapcsolatos visszásságokkal szemben. Ezért

visszahívja a minisztérium két delegáltját – Hoffmann Mihályt és Kisgergely Kornélt –, helyükre pedig új tagokat jelöl.

Emellett a minisztérium vizsgálja, hogyan lehetne rendszerszinten megerősíteni az MNB ellenőrzését. Ennek részeként egy, a felügyelőbizottság irányítása alá tartozó új ellenőrző szerv létrehozását is mérlegelik, valamint azt, hogy a felügyelőbizottság ellenőrzési jogköre a jövőben a jegybanki alapítványokra és az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó leányvállalatokra is teljes körűen kiterjedjen – olvasható az Indexen.

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Kezdőlap    Belföld    Visszahívták a minisztérium két delegáltját az MNB felügyelőbizottságából

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