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Csütörtök reggel 9 órakor elrajtolt a Balaton és a hazai vitorlázás legnagyobb ünnepe, az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenyére több száz hajó és több ezer versenyző érkezett.
Nyitókép: Magyar Vitorlás Szövetség/Cserta Gábor

Több száz hajó indult harcba a Balatonon, elrajtolt a Kékszalag

Infostart / MTI

Csütörtök reggel 9 órakor elrajtolt a Balaton és a hazai vitorlázás legnagyobb ünnepe, az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenyére több száz hajó és több ezer versenyző érkezett. A versenyen 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő kilenc, a két legidősebb pedig 84 éves.

Komoly érdeklődés mellett indult el a Kékszalag Fesztivál, azaz a Kékszalag hete már a múlt héten: a főpróbának tartott Fehér Szalag Nagydíjon 275 egység, míg az utánpótlásnak szóló Kékpántlikán 40 hajó mérte össze tudását.

A versenyen 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő kilenc, a két legidősebb pedig 84 éves.

A Kékszalagon idén négy külföldi – két svájci és két lengyel – hajó indult, három vitorlás, a Prosecco, a Lilly Eliott és a MóPoGÓ csapata pedig kizárólag nőkből áll.

A Kékszalag honlapján közzétett tájékoztatás alapján 31 hajóosztályban nyolc értékelési csoportba érkeztek nevezések, a versenyen 12 katamarán vesz részt. A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomórészt gyenge, változó irányú légmozgás lesz.

A verseny kezdetén meghatározóan gyenge északkeleti szél fújt, a Hungaromet Zrt. előrejelzése szerint délelőtt a meginduló tavi cirkuláció hatására Csopak-Balatonfűzfő vonalába húzódik a szélcsendes zóna, és ebből széttartóan fúj majd a szél. A kenesei bójánál a magaspart hatására az ilyenkor szokásos szélforgásra lehet számítani. A déli partnál, illetve a tihanyi szoros felé időnként élénkebb északkeleti irányú légmozgás is várható. A mérsékelt keleties majd egyre inkább a helyi hatások által vezérelt változó irányú szél délutánig a Balaton többi részén is kitart, majd a kora esti óráktól sokfelé gyengülni kezd, éjszaka pedig többfelé teljesen leáll.

A nap folyamán zavartalanul napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet a víz felett 27-28, a vízparton 31-32 fok körül alakul. Estére a víz felett 26 fok várható, a nyílt víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy az esti órákban intenzív árvaszúnyograjzásra lehet számítani.

A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, a hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban mintegy 155 kilométeres út vár. Idén a versenytáv 3200 méterrel rövidült a légvonalban 155 kilométerhez képest, ugyanis a keszthelyi bóját az alacsony vízmélység miatt 1600 méterrel keletebbre kellett helyezni.

A Kékszalag elválaszthatatlan Balatonfüredtől, amelynek utcáin kék szalagos lobogók jelzik, hogy eljött az idei megmérettetés ideje – olvasható a MVSZ sajtóközleményében.

„A Kékszalag a magyar vitorlázás ünnepe. Ez az a pillanat, amikor a Balaton egyszerre sportpálya, találkozóhely, hagyomány és közösség. Rajthoz áll a mezőny legidősebb hajója, a 130 éves Kishamis, ugyanakkor ott lesznek a legmodernebb technológiát képviselő katamaránok, köztük például a Fifty-Fifty – fogalmazott korábban Gellér László, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke. – Itt korra, emberre és hajótípusra való tekintet nélkül szinte mindenki rajthoz állhat, olimpikonok és amatőrök ugyanazon a rajtvonalon osztoznak. Ugyanakkor a pályánk nem egy stadion, hanem a Balaton, egy olyan természeti kincs, amelyet közös felelősségünk megóvni. Vigyázzunk erre a páratlan közösségre, vigyázzunk a Balatonra és vigyázzunk egymásra. Jó szelet, sikeres és biztonságos versenyzést kívánok minden indulónak!.”

Holczhauser András főszervező, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára korábban az InfoRádióban úgy fogalmazott, hogy

„ha csak a technikát nézzük, akkor 4-5 hajó között dőlhet majd el az abszolút elsőség.

A Fifty-Fifty-nek továbbra is azt gondolom, hogy technikai fölénye van a többiekkel szemben. Ha egészen kicsi a szél, akkor talán ez az előny nem akkora, illetve van egy-két hajó a mezőnyben, amely akár gyorsabb is lehet, mint a kétárbócos katamarán.” Rekorddöntés ugyanakkor idén több okból sem lesz – erről bővebben itt írtunk.

A mezőny a balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével halad, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza Balatonfüredre.

„A Kékszalag a balatoni és a balatonfüredi identitásnak is szerves része, ezek a rendezvények mára elválaszthatatlanok a várostól és a tótól. Balatonfüred a vitorlázás bölcsője és fellegvára, ezért nagyon büszkék vagyunk arra, hogy innen indul és ide érkezik a mezőny. Külön öröm, hogy az ünnepélyes díjkiosztónak a patinás Gyógy tér ad otthont, hiszen ennek a hagyományokkal teli eseménynek ezen falak között van az igazi helye” – nyilatkozta Bóka István, Balatonfüred polgármestere.

Háromnapos monstre közvetítés, GPS-nyomkövetés, AI-chatbot

Azok számára, akik a partról követik a versenyt, a legkorszerűbb technológiával hozza testközelbe a küzdelmet a magyar Vitorlás Szövetség stratégiai digitalizációs partnere, a Magyar Telekom. A vállalat segítségével a verseny egy több mint hatvan órás, televíziós minőségű élő műsorfolyam keretében követhető a kekszalag.hu oldalon és a Telekom Live YouTube-csatornán.

A digitalizációnak köszönhetően a szurkolói élmény idén teljesen interaktívvá válik. A győri Széchenyi István Egyetem fejlesztésében készült, megújult Echosail rendszer révén a track.hunsail.hu oldalon valós időben, centiméteres pontossággal követhető a teljes mezőny haladása. Az AI-alapú chatbot a közvetítés alatt folyamatosan segíti az érdeklődőket a Kékszalag aktuális állásával kapcsolatos kérdések megválaszolásában.

A versenyhétvége a szombat este 18 órakor kezdődő balatonfüredi ünnepélyes díjkiosztóval zárul.

A Kékszalag időrekordját a Józsa Márton vezette Fifty-Fifty tartja a tavaly elért 4 óra 24 perc 11 másodperces idővel. Legtöbbször, 13-szor Litkey Farkas diadalmaskodott.

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Kezdőlap    Sport    Több száz hajó indult harcba a Balatonon, elrajtolt a Kékszalag

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