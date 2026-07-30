Kinevezték az Igazságügyi Minisztérium új államtitkárát

Az államtitkári kinevezést javasolta és a köztársasági elnöki határozatot ellenjegyezte Magyar Péter miniszterelnök. Bán Dániel Bódis Péter politikai államtitkár mellé érkezik az Igazságügyi Minisztériumba.
A hvg.hu megjegyezi, hogy a miniszterelnök eközben összesen hat minisztériumban rendelt el személyi változtatásokat: felmentett tisztségéből négy – az Orbán-kormányoktól „örökölt” – helyettes államtitkárt, illetve kinevezett öt újat. Ezzel lassan kialakul a minisztériumok szervezete, bár a honlapokon a korábbitól eltérően az még mindig nem látható, hogy melyik vezető milyen részterületért felel.