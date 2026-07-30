Kinevezték az Igazságügyi Minisztérium új államtitkárát

Kiváló értékelésekkel zárult a megújult MOL Bubi tesztidőszaka, a közbringarendszer így napokon belül mindenki számára elérhetővé válik. A több mint 1200 felhasználó bevonásával zajló tesztelés kedvencei az elektromos kerékpárok lettek, de az új mobilalkalmazás is jól vizsgázott. A BKK a beérkezett észrevételek alapján már el is végzett több szoftveres módosítást. Emellett vizsgálják a hagyományos biciklik hajtásrendszerének finomhangolását is, mivel a tesztelők egy része azokat kevésbé érezte dinamikusnak.