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Nyitókép: thianchai sitthikongsak/Getty Images

Kinevezték az Igazságügyi Minisztérium új államtitkárát

Infostart / MTI

Bán Dánielt az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki július 30-ával Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Magyar Közlöny szerdai számában közzétett határozattal.

Az államtitkári kinevezést javasolta és a köztársasági elnöki határozatot ellenjegyezte Magyar Péter miniszterelnök. Bán Dániel Bódis Péter politikai államtitkár mellé érkezik az Igazságügyi Minisztériumba.

A hvg.hu megjegyezi, hogy a miniszterelnök eközben összesen hat minisztériumban rendelt el személyi változtatásokat: felmentett tisztségéből négy – az Orbán-kormányoktól „örökölt” – helyettes államtitkárt, illetve kinevezett öt újat. Ezzel lassan kialakul a minisztériumok szervezete, bár a honlapokon a korábbitól eltérően az még mindig nem látható, hogy melyik vezető milyen részterületért felel.

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Kezdőlap    Belföld    Kinevezték az Igazságügyi Minisztérium új államtitkárát

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