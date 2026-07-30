Négy magyar csapat is a továbbjutásért harcol – sport a tévében

M4 Sport
9.00 és 12.15: Vívás, világbajnokság, Hongkong
10.45: Kézilabda, U18-as női világbajnokság, csoportkör, Kanada-Magyarország
18.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, Pjunyik Jereván-Debreceni VSC
20.30: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, Ferencváros-Twente
Duna World
19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, ETO FC-Atert Bissen
20.30: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, Panathinaikosz-Paksi FC
Sport 1
11.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország - Észak-Macedónia
14.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Svájc-Montenegró
16.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Portugália-Horvátország
19.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Izland
Sport 2
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Tampa Bay Rays-Texas Rangers
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Sanghaj Masters, negyeddöntő
14.30: Kerékpár, Tour de l'Ain, 3. szakasz
16.00: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 2. szakasz
20.00: Atlétika, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow
Eurosport 2
9.15: Vívás, világbajnokság, Hongkong
13.45: Sznúker, Sanghaj Masters, negyeddöntő
21.00: Golf, PGA Tour, Rocket Mortgage Classic, 1. nap