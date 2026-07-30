Négy magyar csapat is a továbbjutásért harcol – sport a tévében

Kropkó Péter: minden adott, hogy a „triatlon Forma–1-e” Budapestre jöjjön

A 2010-es évek közepén háromszor rendezték meg a külföldiek körében is rendkívül népszerűvé vált Ironman 70.3 Budapest triatlonversenyt, ami a licenctulajdonostól is kiemelkedő elismeréseket kapott, mégsem lett folytatása. Most talán lehet remény a verseny újraélesztésére, de több kritériumnak is meg kell felelni. A korábbi főszervező szerint ezeket lehet teljesíteni, és a magyar szövetség elnöke is nyitott lenne arra, hogy visszahozzák Budapestre „a triatlon Forma–1-ét”, csodálatos történelmi helyszíneket érintő pályán versenyezve.