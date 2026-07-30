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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Négy magyar csapat is a továbbjutásért harcol – sport a tévében

Infostart / MTI

Pályán a Fradi, a Paks, a Loki és az ETO, Hongkongban pedig folytatódik a vívó-vb; de kézilabda, baseball és kerékpár is szerepel a sportcsatornák csütörtöki élő kínálatában.

M4 Sport

9.00 és 12.15: Vívás, világbajnokság, Hongkong

10.45: Kézilabda, U18-as női világbajnokság, csoportkör, Kanada-Magyarország

18.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, Pjunyik Jereván-Debreceni VSC

20.30: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, Ferencváros-Twente

Duna World

19.00: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, ETO FC-Atert Bissen

20.30: Labdarúgás, Konferencia-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó, Panathinaikosz-Paksi FC

Sport 1

11.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország - Észak-Macedónia

14.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Svájc-Montenegró

16.45: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Portugália-Horvátország

19.15: Kézilabda, U18-as férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Izland

Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Tampa Bay Rays-Texas Rangers

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Sanghaj Masters, negyeddöntő

14.30: Kerékpár, Tour de l'Ain, 3. szakasz

16.00: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 2. szakasz

20.00: Atlétika, Nemzetközösségi Játékok, Glasgow

Eurosport 2

9.15: Vívás, világbajnokság, Hongkong

13.45: Sznúker, Sanghaj Masters, negyeddöntő

21.00: Golf, PGA Tour, Rocket Mortgage Classic, 1. nap

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Kezdőlap    Sport    Négy magyar csapat is a továbbjutásért harcol – sport a tévében

labdarúgás

kézilabda

vívás

sport a tévében

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