200 utas rekedt egy repülőben öt órára, elszabadultak az indulatok

Rémálommá vált a repülőút több mint 200 utas számára, akik a spanyolországi Valenciából Bécsbe tartottak. A meg nem nevezett légitársaság járata a Franciaország feletti heves viharok miatt nem tudott a tervezett időben felszállni – írja az acnews.hu a heute.at cikke és videója alapján.

Ahelyett, hogy a turistákat leszállították volna a gépről, mintegy öt órán keresztül a földön veszteglő repülőgép fedélzetén tartották őket. A kényszerű bezártság alatt a hangulat egyre feszültebbé vált. Az utasok beszámolói alapján

a személyzet nem adott megfelelő tájékoztatást, ráadásul hosszú ideig még ivóvizet sem osztottak a fedélzeten.

Állítólag később a pilóta kijött a pilótafülkéből, és megfenyegette a hangoskodó, elégedetlenkedő embereket, hogy nem fogja őket elszállítani. Az utasok közben sérelmezték, hogy miközben az ő gépük folyamatosan hátrébb sorolódott, más járatok egymás után kapták meg a felszállási engedélyt.

A repülőgép végül hatalmas késéssel indult el, és csak hajnali 2 óra 48 perckor tudott leszállni a bécsi repülőtéren. Az érintettek közül többen panaszt tettek a légitársaságnál, és kártérítést követelnek a megterhelő várakozás miatt.

(Nyitóképünk illusztráció.)