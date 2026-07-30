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Ásványvíz a Nyugati pályaudvaron, amit a MÁV-START Zrt. munkatársai osztanak az utasoknak a hőség miatt 2022. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Így hűsölhetnek az utasok a pályaudvarokon

Infostart / MTI

A MÁV-csoport vízosztással, párakapukkal készül a harmadfokú hőségriasztásra; több vasút- és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját – közölte a vállalat.

A közlemény szerint a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokon továbbá a Boráros téri HÉV-állomáson. Vidéken Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon – tették hozzá.

Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest-Kelenföld, Budapest-Népliget autóbusz-állomosokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon: Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg központi buszállomásokon, 10 és 17 óra között.

Hozzátették: párakapuk működnek Budapesten a Déli és Nyugati pályaudvaron, vidéken pedig Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Fonyód, Füzesabony, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Miskolc-Tiszai, Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Szerencs és Záhony vasútállomásokon.

Budapesten Népliget és Kelenföld autóbusz-állomásokon, vidéken Békéscsaba, Bonyhád, Debrecen, Dombóvár, Eger, Győr, Miskolc, Paks, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd és Tamási buszállomásokon üzemeltetnek párakaput – írták.

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