Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros – a nap hírei

Májusban a várt emelkedés helyett 1,8 százalékra mérséklődött az infláció éves összevetésben. Áprilishoz képest nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő, 2,2 százalékos áremelkedést vártak májusra.

Emelkednek a biztonsági üzemanyag-tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfolio arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket.

A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését – állapította meg elemzésében a GKI. A Gazdaságkutató azt írja: a jelenlegi, inflációkövető rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját.

A jogállamrombolás eszközének nevezte a Szuverenitásvédelmi Hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzete elleni eszközként használta.

A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelte, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem látta el a feladatát, de szerinte a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni.

Hatályba lép szerdán a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután ma megjelent a Magyar Közlönyben. Eszerint felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amíg felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket.

Még egyszer, négyszemközt egyeztetne Sulyok Tamással annak távozásáról a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy tiszteli a köztársasági elnöki tisztséget, ezért szeretné, ha Sulyok Tamás önként távozna.

Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebook-on arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen.

Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester szerint jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák.

Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartópillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt Zrt.-t szerint az alvállalkozó követett el hibát.

Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott nyuszimotorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kismotorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balásy Gyula cégétől.

Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott. Biró Ferenc Pál szerint az eljárások politikai színezetű, koncepciós ügyek.

Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét a miniszterelnök. Nyílt pályázatot hirdetnek a tisztség betöltésére. Az új vezetői pályázatot június 20-áig kell benyújtani. A Fidesz Magyar Péter kicsinyes bosszújának tartja a menesztést.

Szűcs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. A megújulásra hivatkozva ezt Constantinovits Miklós megbízott főigazgató jelentette be. Az eddigi szóvivő, Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.

Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort a párt szombati tisztújító kongresszusán – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta: a tervek szerint a választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik.

Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta-piacot is érintenék.

Az ukrán elnök szerint a háború akkor ér el fordulópontot, amikor az orosz társadalom felismeri, hogy a konfliktus nem távoli esemény. Volodimir Zelenszkij a The Guardiannek arról beszélt, az ukrán dróncsapások célja, hogy az orosz lakosság is közvetlenül érzékelje a háború következményeit.

A Kreml elfogadhatatlannak tartja azokat a feltételeket, amelyeket az európai országok támasztanak Oroszországgal szemben ahhoz, hogy közvetítői erőfeszítésekbe kezdjenek az ukrajnai konfliktus rendezéséért - jelentette ki, az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov arról is bszélt, hogy jelenleg szünetel az Egyesült Államok közvetítői szerepvállalása az ukrajnai háború ügyében.

Lengyelországnak részt kell vennie az Ukrajnáról Ukrajna és a térség jövőjéről folytatandó tárgyalásokon. Ellenkező esetben nem lesznek tekintettel semmilyen megállapodásra – jelentette ki a lengyel kormányfő varsói sajtóértekezletén. Donald Tusk arra reagált, hogy vasárnap Londonban csúcstalálkozót rendeztek Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői, és az ukrán elnök részvételével.

Ukrajnai látogatásra hívná a brit uralkodót az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkijt a windsori kastélyban fogadta III. Károly király.

Újabb olajársokktól tart az iráni háború és a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása miatt a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója. Markus Kamieth azt mondta: a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be nemcsak a kőolaj, de a finomított termékek piacán is.

Lefoglalták több mint 200 ellenzéki vagyonát Iránban. Az iráni kormány a feltételezett kémek és árulók elleni küzdelemmel indokolja intézkedéseit. Bírálói szerint azonban a vagyonok elkobzásával a háborús kasszát akarják feltölteni.

Megállapodott Izrael és Irán az egymás ellen irányuló csapások felfüggesztéséről, de az újabb támadás esetén készek a megtorlásra – értesült a BBC. A bejelentés azután hangzott el, hogy vasárnap és hétfőn, az áprilisi tűzszüneti megállapodás óta először lőtte egymást Irán és Izrael.

Szexuális visszaélés gyanúja miatt azonnali hatállyal felfüggesztette tisztségéből Karim Khant főügyészt a Nemzetközi Büntetőbíróság. A hágai székhelyű testület döntése egy több mint másfél évig tartó vizsgálat nyomán született, amelyet az ENSZ belső ellenőrzési szolgálata folytatott le.