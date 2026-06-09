Sulyok Tamás aláírta a devizahiteles eljárások felfüggesztéséről szóló törvényt

A Tisza Párt a választás után azt ígérte, hogy később keres majd megoldást a devizahitelek miatt bajba jutott családok problémáira, a megoldás megtalálásáig azonban felfüggeszti az ilyen ügyekben zajló eljárásokat – emlékeztet a Telex. Az erről szóló törvényjavaslatot május közepén Hantosi István és Melléthei-Barna Márton nyújtották be a parlamentnek.

A javaslatról június 8-án, hétfőn szavazott a parlament, és mivel azt minden frakció támogatta, 183 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták. Június 9-én, kedden a törvényt Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes házelnök is aláírta, így azt még délután ki tudták adni a közlönyben.