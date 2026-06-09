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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hozzányúlt az üzemanyagárakhoz Kapitány István

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A kormány emelte a biztonsági kőolajtermék-készletekből kiadott benzin és gázolaj készletértékesítési árát, valamint a viszonteladók felé alkalmazható nagykereskedelmi árakat is.

Kapitány István rendeletben módosította a biztonsági kőolajtermék-készletek felhasználásának szabályait, amelyek főként a készletértékesítési és nagykereskedelmi árak emelését érintik – írja a Portfolio.

Az indoklás szerint a változtatás a zavartalan üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon történő biztosítását szolgálja. A lényeges változás az árakban történik, amelyeken a készletező szövetség továbbértékesíti a nagykereskedőknek az üzemanyagok literjét.

Az üzemanyagoknál az alábbi változások lépnek életbe (nettó ár literenként):

  • a benzin készletértékesítési ára 270,25 forintról 283,45 forintra emelkedik,
  • a gázolaj készletértékesítési ára 300,48 forintról 310,47 forintra emelkedik.

A viszonteladók felé alkalmazható maximális nagykereskedelmi árak is változnak az alábbiak szerint:

  • a benzin esetében 286 forintról 290,95 forintra,
  • a gázolaj esetében 315 forintról 317,97 forintra literenként.

Az új rendelet tartalmaz egy átmeneti szabályt is, amely szerint az új árakat a módosítás hatálybalépése után kötött üzemanyag-értékesítési szerződésekre, valamint a már meglévő keretszerződések alapján, de csak a hatálybalépés után leadott és elfogadott lehívásokra kell alkalmazni. Ha viszont egy konkrét mennyiséget már korábban lehívtak és elfogadtak, és az ár is rögzült, akkor arra nem lehet utólag ráterhelni az új, magasabb árat.

A gazdasági és energetikai miniszter mostani módosítása a beszerzési árszintet korrigálja felfelé. A kormány ezzel igyekszik lekövetni a piaci folyamatokat. A cél, hogy ne legyen nagy a különbség a stratégiai készlet kitárazási ára és a normál piaci árak között, ugyanis ez csökkentheti a készletek későbbi visszapótlásából eredő finanszírozási veszteséget.

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