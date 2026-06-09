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Az új Országgyűlés megalakulása előtt Magyar Péter leendő miniszterelnök üdvözli a kormány leendő minisztereit
Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

„Gyülöletkeltés helyett kormányozzanak!” – Ellenzék napirend előtt

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Toroczkai László (Mi Hazánk), Rétvári Bence (KDNP) és Gulyás Gergely (Fidesz) is felszólalt napirend előtt a parlamentben, majd Bujdosó Andrea (Tisza) következett.

Magyar Péter napirend előtt szólt a parlamentben a Szuverenitási Hivatal megszüntetése és a politikai plakátot betiltása kapcsán szervezett vitanapon. Erről itt írtunk.

Felszólalására az ellenzéki pártok is reagáltak, majd a kormánypárt szónoka jött.

Toroczkai László (Mi Hazánk): majdnem megkönnyeztem a felszólalását, de árnyalnám a képet. Valóban felesleges a sóhivatal Szuverenitási Hivatal. De volt négy médium, amely Magyar Péter felemelkedéséért tett, egyik a 444, másik a Partizán, a harmadik a Facebook, a negyedik az RTL, csupa külföldi pénzből élő médium. Önök egy rossz választási rendszerben szereztek kétharmados többségben, amit tenniük kéne, hogy alakítsák át igazságossá a választási szabályokat. A Tisza Párt valójában 53 százalékot kapott, 47 százaléknyi ember nem kért önökből. A szuverenitás ott kezdődik, hogy megváltoztatjuk a választási rendszert.

Rétvári Bence (KDNP): mindig hallgatjuk önt, amikor beszél az elmúlt 16 évről, pedig 14 évig a része volt, csak akkor szólalt fel, amikor elfogtak az állásai. A rendszerváltozás óta mindig, mindenki elmondhatta a véleményét, ön viszont most meg akarja nekünk mondani, miről kérdezzünk és miről ne. Ha már közterületi reklámokról van szó: családbarát szemszögből kéne rátekinteni a problémára. Szuverenitás: kikkel élünk együtt? A migrációs paktumról kell beszélni! Szójátékot játszik! Akit a paktum alapján engednek be, az legális migránssá válik. Ez a szójáték, a paktum minősíti át az illegális migránsokat legálissá. Mondja ki a kormány, hogy nem érkeznek bevándorlók!

Gulyás Gergely (Fidesz): a hivatal nem hatóság volt. A kormánytöbbségnek van joga arra, hogy az alkotmányos szabályokon változtasson, de az elmúlt egy hónapot nézve épp most lenne szükség a Szuverenitási Hivatalra. Lemondanak a főhatalomról a büntetőjog területén az Európai Ügyészséghez csatlakozással. Ami a migrációs paktumot illeti: ellene szavaztunk, a bíróságon is megtámadtuk. Minden olyan lépését támogatjuk a kormánynak, amely támadja a migrációs paktumot. Plakátok: a gyűlöletkeltés rossz, ezt mondja, de a választás óta mást sem csinál, csak gyűlöletet kelt.

Bujdosó Andrea (Tisza Párt): a magyar emberek rájöttek, hogy nem kérnek a mocsárból, és hogy van beleszólásuk a történésekbe. Látom, valaki ezt nem értékeli. A szuverenitás ezt is jelenti, és azt is, hogy muszáj egy valóságról gondolkodnunk, különben nem tudjuk előremozdítani az országot. Akkor tudunk a valóságról beszélni, ha ez a valóság mindenki számára ugyanaz.

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Kezdőlap    Belföld    „Gyülöletkeltés helyett kormányozzanak!” – Ellenzék napirend előtt

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