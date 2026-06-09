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Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

Pompás hír a magyar inflációról, az elemzők csődöt mondtak

Infostart / MTI

Májusban 1,8 százalékosra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1 százalékról, áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.

Az elemzők enyhén élénkülő 2,2 százalékos áremelkedést vártak májusra.

Az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1 százalékkal csökkent. A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,1 százalékkal. A háztartási energiáért 2,0, ezen belül

a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni,

míg az elektromos energiáért 2,5 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett. A járműüzemanyagok 2,0 százalékkal drágultak.

Áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal csökkent.

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