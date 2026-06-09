NAT, iskolaigazgatók, Klebelsberg intézet: Lannert Judit miniszter részletezte, milyen változásokat hozna az oktatásba

Az új nemzeti alaptantervnek (NAT) „be kellene hoznia az állampolgári ismereteket, az egészséges életre nevelést, a pénzügyi ismereteket, a társadalomtudományos alapismereteket és a digitális műveltség helyett sokkal inkább a médiaműveltséget. Ettől egyáltalán nem függetlenül a tanulásszervezés módját is sokkal rugalmasabbá kell tenni” – mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a qubitnek adott interjújában a hvg.hu összefoglalója szerint. Mint fogalmazott, a tankerületek vezetőinek lecserélése már zajlik, átvilágítják a Klebelsberg Intézetet és a tankerületeket, és lehetnek olyan vezetők közöttük, akiket rögtön leváltanakk, mivel az iskolaigazgatók nagy része Lannert szerint lojalitás alapon lett kiválasztva.

„Azt remélem, hogy egy kicsit megnyugodnak a pedagógusok, és ettől kicsit nyugodtabb lesz az iskolai hangulat is” – fogalmazott am insizter, hozzátéve: „folyamatosan egyeztetünk a szakmai szervezetekkel, hogy már most könnyebb legyen az iskolai élet, például a kompetenciamérés-cunamit leállítjuk, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét (TÉR) megszüntetjük. Minden, ami túl sok adminisztrációval jár, azon változtatunk, és a sztrájkjogokat visszaállítjuk. Azt szeretnénk, ha a tanárok jobban éreznék, hogy megbecsülik őket, hogy érezzenek perspektívát, még ha most nem is tudunk rögtön sok dologban változtatni, mert a szeptemberi tanévkezdéshez már túl rövid az idő. Márpedig a tanévnek el kell indulnia.”

Lannert Judit szerint a végletekig központosított, túlterhelt és szelektív oktatási rendszerben mindenki rosszul jár: a gyerek szenved a túlzott mennyiségű és sokszor értelmetlen tananyagtól, a szülő szenved, mert látja a gyerekét szenvedni, a tanár pedig szenved az egész rendszer diszfunkciójától, a meg nem becsültségtől, a túlterheltségtől és a fullasztó adminisztratív terhektől.