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Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar Péter napirend előtt: vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és a gyűlöletplakátoknak

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Két témát tárgyal az Országgyűlés a keddi napon, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és az utcai politikai plakátok ügyét. Ennek kapcsán Magyar Péter napirend előtt szólt a parlamentben, hosszan fejtegetve a hivatal haszontalanságának összetevőit és a plakáterdő gyerekekre gyakorolt mérgező hatását.

Magyar Péter a parlament keddi ülésén is szót kért napirend előtt.

A kormányfő felidézte, egy hónapja volt a parlament újraalakuló ülése, amelyet fellélegzésnek nevezett, és nem becsülné le a jelentőségét.

Rögzítette: két fontos javaslat vitája zajlik most a parlamentben,

  • a Szuverenitási Hivatal megszüntetéséről – amelyet a tiszás kétharmad „a történelem szemétdombjára” kíván küldeni
  • a politikai plakátok világának végéről.

A Szuverenitási Hivatal végórái

Szerinte a Szuverenitási Hivatal csak arra volt képes, hogy magyar állampolgárokat fenyegetett, falta a közpénzt, és ismételgette a káros szövegeket, amelyeket a kormány diktált, vezetője egy korábbi III/III-as ügynök volt 4 millió forintos havi bérért. A hivatal megkapott mindent, vezetőinek mentelmi jogot is, de nem szólt a kínai kapcsolatokról, a letelepedési kötvényekről, de megtalálta az ellenségeket a közösségekben, a szerkesztőségekben is, rászállt a sajtóra és a dokumentumfilmesekre, újságírókra, mindazokra, akik feltárták a bukott rendszer bűneit.

Kijelentette, egy szabad országban nincs helye olyan hivatalnak, amely listázza az állampolgári kritikákat.

Jelezte, 6 milliárd forintra nőtt a hivatal költségvetése, az ország pedig nem kapott egyetlenegy olyan ügyet sem, amely igazolta volna a státuszt, csak egy olyan hivatalt, amely az emberekre támadt.

A szuverenitás szó viszont szerinte mindent túlélt, így az Orbán-korszakot is túlélte, hiába formálták volna politikai eszközzé, „ennek a korszaknak vége, visszaadjuk a szót azoknak, akiknek mindig is a tulajdonuk volt”.

Plakátok világa – változás a gyermekek védelmében

A másik téma a gyűlöletkeltés plakátszintű megszüntetése.

„Akármerre néztünk, ugyanazt a gyűlöletkeltést láttuk, embereket, akiktől félni kell, rettegni. A kár, amelyet okoztak, felbecsülhetetlen. Az óriásplakátok árát megfizettük mi, felnőttek, de a legnagyobb kárt azok szenvedték el, akik nem tudják megvédeni magukat: a gyermekek” – mutatott rá.

Az embereket szerinte meg akarták tanítani gyűlölni, a politika azt üzente, mindig van valaki, akitől félni kell, akit hibáztatni kell, de egy új törvény azt is garantálná, hogy ez a korszak ne térhessen vissza.

Szerinte nem lehet kártevőként, veszélyként, ellenségként bemutatni embereket Magyarországon, garantálni fogja, hogy mindenki elmondhatja a véleményét a politikáról, a közéletről, a gyűlöletkeltő propaganda viszont méreg volt, lehetetlen volt lehunyt szemmel járni; „helyreállítjuk a békét, amelyre oly nagy szüksége volt az országnak”.

Magyar Péter szerint nem kellene Orbán-bábok és szégyenteljes hivatalok, így hosszú idő után el lehet hinni magunkról, hogy alakítani tudjuk a sorsunkat.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter napirend előtt: vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és a gyűlöletplakátoknak

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Magyar Péter napirend előtt: vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és a gyűlöletplakátoknak

Magyar Péter napirend előtt: vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és a gyűlöletplakátoknak
Két témát tárgyal az Országgyűlés a keddi napon, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és az utcai politikai plakátok ügyét. Ennek kapcsán Magyar Péter napirend előtt szólt a parlamentben, hosszan fejtegetve a hivatal haszontalanságának összetevőit és a plakáterdő gyerekekre gyakorolt mérgező hatását.
 

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