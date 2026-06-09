Vádemelés előtt az Integritás Hatóság elnöke, Bíró Ferenc koncepciós eljárásokról beszélt

A kormányzat részéről Görög Márta igazságügyi miniszter terjeszti be a parlament elé azt a jogszabálycsomagot, amely az igazságszolgáltatás függetlenségét, a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását, a magántőkealapok tulajdonosi hátterének nyilvánosságát, valamint magának az Integritás Hatóságnak a megerősítését célozza. Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a csomag elfogadása a záloga az ország számára létfontosságú uniós források hazahozatalának.

Súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják a hatóság vezetőjét

Miközben a törvényalkotás az átláthatóság növelését célozza, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) lezárta a nyomozást Biró Ferenc Pál és társa ügyében, és az iratokat megküldte a feleknek a vádemelés előkészítéseként. A megalapozott gyanú szerint az elnök hivatali visszaélést, közokirat-hamisítást és a hatóság vagyonát érintő, közel 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követett el – olvasható az economx.hu összeállításában.

A vádak szerint Biró egy prémium kategóriás hivatali gépjárművet jogosulatlanul engedett át feleségének – amivel 14 millió forintos kárt okozott –, továbbá szabálytalan tanácsadói szerződések és egy családi ismerős foglalkoztatása révén károsította meg a szervezetet. A hatóság elnöke határozottan tagadja a vádakat, és kijelentette, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el.

Jogi és politikai patthelyzet az elmozdítás körül

Vitézy Dávid, az uniós forrásokért felelős miniszter a legutóbbi tájékoztatón emlékeztetett: az Európai Bizottság éppen az Integritás Hatóságot tekinti az uniós jogállamisági követelmények legfőbb garanciájának.

Az elnök elmozdítása azonban szigorú törvényi akadályokba ütközik.

A 2022-ben létrejött autonóm államigazgatási szerv vezetőjét a köztársasági elnök nevezi ki hat évre. Jogviszonya nem szüntethető meg egyszerű politikai döntéssel: az elmozdítására kizárólag az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének indítványára, a Fővárosi Törvényszéken indított közigazgatási per útján van lehetőség.

Biró Ferenc Pál: Koncepciós eljárások és megfélemlítési kísérletek

A kialakult helyzetről Biró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette: a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny, milliárdos tétű ügyet derített fel (köztük a rászorulókat támogató projekteket, a korábbi lélegeztetőgép-beszerzéseket és a gondosóra programot), ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű, koncepciós ügyek.

Az elnök felidézett egy korábbi esetet, amikor a hatóság az Országos Kórházi Főigazgatóságnál tartott helyszíni vizsgálatokat, ami negatív visszhangot váltott ki a kormányzati körökben. Állítása szerint ezt követően behívták az Igazságügyi Minisztériumba, ahol lehallgatásgátló eszközök mellett Tuzson Bence akkori igazságügyi miniszter és Bóka János akkori uniós ügyekért felelős miniszter nyomást gyakorolt rá. Biró elmondása szerint a tárcavezetők arra kérték, hogy a hatóság érdemben ne dolgozzon, de Brüsszel felé képviselje azt, hogy a vállalt mérföldkövek teljesültek.

Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni: egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását.

Biró Ferenc Pál hangsúlyozta, hogy a nyomásgyakorlás ellenére a hatóság folytatja a munkáját és kész együttműködni a nyomozó hatóságokkal az igazság tisztázása érdekében.