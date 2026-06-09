Nyílt pályázat a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki pozíciójára – itt vannak a részletek

Mint a Kormányzati Kommunikáció az Infóstarttal is közölte, a miniszterelnök — a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára 2026. június 9-ei hatállyal felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el, az új elnököt pedig nyílt, nyilvános pályázat útján keresi a kormányzat. A Fidesz közölte: „felháborodással értesült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen „bűne” az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén.”

A Tisza-kormány indoklása szerint az elmúlt évben „a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben — és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.”

A kormány szerint „ez nem a véletlen műve. Sem a Hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat — a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig — rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett.”

Mint írják, a megújulás első lépéseként

a kormányzat nyílt pályázatot hirdet a Hivatal élére, és várja mindazok jelentkezését, akik szakmai tudásukkal és feddhetetlenségükkel hitelesen képesek vezetni a közpénz védelmét szolgáló ellenőrző hivatalt.

közlésük szerint a hivatal feladata a jövőben

a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata,

és nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is – azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt.

Egyből közzé is tették a pályázati felhívást a kormany.hu oldalon is.

A kötelező pályázati feltételek:

magyar állampolgárság;

állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés;

kiemelkedő jogi vagy közgazdasági ismeretek és gyakorlati tapasztalat

legalább öt év vezetői tapasztalat;

büntetlen előélet;

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Előnyt jelent: igazságügyi könyvszakértői, közbeszerzési vagy számvevői szakképesítés; számvevőszéki, ügyészségi/bűnügyi vagy nagy könyvvizsgálói tapasztalat; közvagyon-gazdálkodási és korrupcióellenes szakmai gyakorlat; igazolható szakmai függetlenség.

A pályázat elektronikus úton, a miniszterikabinet@me.gov.hu címre nyújtható be 2026. június 20. 14 óráig. A tárgyban kérjük feltüntetni: „KEHI elnöki pályázat”.

A pályázatokat bizottság értékeli, és a kinevezésre alkalmas jelöltre javaslatot tesz a miniszterelnöknek; a kinevezésről a miniszterelnök dönt. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázók a döntésről értesítést kapnak.